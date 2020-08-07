Путин обсудит с Совбезом помощь Ливану после взрыва

Он отметил, что участники этой регулярной встречи постоянных членов СБ РФ поговорят о ситуации в стране и в мире.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около 5 тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.