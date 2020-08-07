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Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Со стороны Бориса Ельцина никогда не было никаких намеков на то, что он жалел о выборе Владимира Путина в качестве преемника, заявил РБК бывший управляющий... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:07
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, борис ельцин, павел бородин, белоруссия, в мире

Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником

16:07 07.08.2020 (обновлено: 17:07 07.08.2020)
26092
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПутин и Ельцин в день инаугурации Путина
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Со стороны Бориса Ельцина никогда не было никаких намеков на то, что он жалел о выборе Владимира Путина в качестве преемника, заявил РБК бывший управляющий делами президента и экс-госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.
Он отметил, что никогда не был свидетелем разговора на эту тему между Ельциным и белорусским лидером Александром Лукашенко.
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По словам бывшего главы протокола президентов России и СССР Владимира Шевченко, президент Белоруссии "немножко перехватывает" и часто говорит, что "чуть ли не постоянно" бывал у Ельцина.
"Лукашенко <…> временами заносит, он неплохой человек, я к нему всегда относился с большим уважением, но у него бывают такие заскоки", — считает Шевченко.
Накануне Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первый президент России Борис Ельцин надеялся, что Путин будет "бегать к нему" и советоваться, однако этого не произошло. По словам белорусского лидера, после этого между ними возникла "трещина". Как заявил Лукашенко, он часто бывал у Ельцина, который "сокрушался и жалел" о выборе преемника.
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Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБорис ЕльцинПавел БородинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все что интересовало БНЕ, после назначения Путина В.В, это стакан и теннис!
7 августа, 16:13
LMLee Monade
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ЛАГ давно несёт и всё не туда.
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Вениамин Шабалин
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