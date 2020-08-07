Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Со стороны Бориса Ельцина никогда не было никаких намеков на то, что он жалел о выборе Владимира Путина в качестве преемника, заявил РБК бывший управляющий делами президента и экс-госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.
Он отметил, что никогда не был свидетелем разговора на эту тему между Ельциным и белорусским лидером Александром Лукашенко.
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По словам бывшего главы протокола президентов России и СССР Владимира Шевченко, президент Белоруссии "немножко перехватывает" и часто говорит, что "чуть ли не постоянно" бывал у Ельцина.
"Лукашенко <…> временами заносит, он неплохой человек, я к нему всегда относился с большим уважением, но у него бывают такие заскоки", — считает Шевченко.
Накануне Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первый президент России Борис Ельцин надеялся, что Путин будет "бегать к нему" и советоваться, однако этого не произошло. По словам белорусского лидера, после этого между ними возникла "трещина". Как заявил Лукашенко, он часто бывал у Ельцина, который "сокрушался и жалел" о выборе преемника.
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