День льняного поля собрал в Верхневолжье 20 регионов

ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Двадцать российских регионов приняли участие в Дне льняного поля-2020 в Двадцать российских регионов приняли участие в Дне льняного поля-2020 в Тверской области , где гостям праздника представили уникальный защитный льняной костюм для медиков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Праздник проходит возле деревни Пирогово Торжокского района. Его гостями стали представители Минсельхоза , Росагролизинга и 20 регионов страны, заинтересованных в развитии льноводства,, а также компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна, отраслевые эксперты.

"Уже более полутора веков "северный шёлк" является одной из основных сельскохозяйственных культур Верхневолжья. Сегодня наш регион остаётся лидером отрасли в Центральном федеральном округе по площади посевов льна-долгунца. Планируем в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства РФ закрепить за Тверской областью статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства", – говорится в обращении губернатора области Игоря Рудени к участникам форума.

Руденя отметил, что на федеральном и региональном уровнях вводятся системные меры поддержки отрасли, что даст возможность Тверской области существенно укрепить свои позиции, а производителям всей страны – перейти на новый, современный уровень развития.

В рамках Дня льняного поля открыта экспозиция, где представлена сельскохозяйственная техника: машины для сушки льняной тресты, семяочистительные машины, тракторы, льноуборочный комбайн и другие, а также элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция – льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.

Одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии, стал инновационный медицинский комбинезон из льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ имени А.Н. Косыгина. Материал, из которого изготовлен комбинезон, обладает гигиеническими свойствами и создает защитный барьер для болезнетворных микробов. Его могут применять для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий – халатов, рубашек, простыней. Материал может быть использован в течение 24 часов, затем подлежит утилизации.

"Этот инновационный костюм подходит для защиты от коронавирусной инфекции. По сравнению с импортными и отечественными аналогами из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает 100% защиту. С другой стороны, – обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме. Внутренний слой – это медицинский лен, внешний – дышащая мембрана. Сейчас идут испытания изделия на безопасность, проницаемость, защитные функции. К концу этого года планируем получить регистрационное удостоверение", – цитирует пресс-служба генерального директора Кашинского льнокомбината Михаила Головлёва.