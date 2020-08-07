Российские мусульмане хотят построить для бейрутцев 40 домов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва, сообщил в пятницу РИА Новости председатель совета благотворительного фонда "Закят" муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

"Много людей в Бейруте пострадали, остались без жилья. Сейчас фонд "Закят" собирает средства на продукты, медикаменты и строительство. В том числе, на средства "Закята" мы собираемся построить поселок на 40 домов, сейчас об этом ведем переговоры с ливанский фондом "Такяфуль". На это требуется около 200 тысяч долларов", - сказал Аляутдинов.

По его словам, пока что в фонде собирают сумму в 50 тысяч долларов. "Это только первый этап. Люди откликнулись. Надеемся, что сбор продолжится", - заключил муфтий.