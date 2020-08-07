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Религия и мировоззрение
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Российские мусульмане хотят построить для бейрутцев 40 домов
В благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:38
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353
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Российские мусульмане хотят построить для бейрутцев 40 домов

15:33 07.08.2020 (обновлено: 15:38 07.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва, сообщил в пятницу РИА Новости председатель совета благотворительного фонда "Закят" муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Разрушенный порт города Бейрут
Вчера, 15:24
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"Много людей в Бейруте пострадали, остались без жилья. Сейчас фонд "Закят" собирает средства на продукты, медикаменты и строительство. В том числе, на средства "Закята" мы собираемся построить поселок на 40 домов, сейчас об этом ведем переговоры с ливанский фондом "Такяфуль". На это требуется около 200 тысяч долларов", - сказал Аляутдинов.
По его словам, пока что в фонде собирают сумму в 50 тысяч долларов. "Это только первый этап. Люди откликнулись. Надеемся, что сбор продолжится", - заключил муфтий.
Ранее на сайте ДУМ РФ сообщалось, что при поддержке председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина в столицу Ливана вылетели врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии во главе с директором НИИ Валерием Митишем.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
5 августа, 08:50Религия и мировоззрение
Российские мусульмане скорбят в связи с жертвами при взрыве в Бейруте
2002123
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинИльдар АляутдиновМоскваБейрутЛиванОбщество
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