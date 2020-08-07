Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Президенты России и Белоруссии Владимир Путин Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском.

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

В пресс-службе российского президента, комментируя разговор, заявили, что рассчитывают на урегулирование ситуации в духе "взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

Кремль также выразил заинтересованность в "спокойной обстановке" перед выборами в Белоруссии.

В свою очередь, пресс-офис Лукашенко заявил, что лидеры "договорились предметно и тщательно изучить" каждый факт в этом деле.

"Полный контроль"

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что белорусские власти полностью контролировали задержанных россиян.

Мы же получали информацию. <...> Там задержали, там задержали. Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет. Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

В том же разговоре Лукашенко сказал, что Минск получил от украинских спецслужб информацию о проникновении "еще одной группы боевиков" с южной границы Белоруссии.

"Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там тридцать человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину", — добавил белорусский президент.

"Игра" Лукашенко

Сенатор Алексей Кондратьев предположил, что Лукашенко использует Россию в качестве "внешнего врага" перед выборами.

"У Лукашенко всегда есть предвыборный образ врага. В данном случае — Россия. Это сигнал для европейских, прежде всего, польских элит", — сказал Кондратьев РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, после выборов белорусский лидер снова станет "играть на сближение" с Россией.

"Знает, что Россия соблюдает правила союзнических отношений, поэтому играет на чувствах европейски ориентированных элит", — добавил он.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Лукашенко в целом настроен на конструктивные отношения с Россией и показывает готовность Минска сотрудничать в расследовании со всеми компетентными органам.

Лукашенко — президент союзного государства, и если угроза стабильности этому государству будет откуда-либо происходить, в том числе от частных военных компаний, он не только имеет право, но и обязан защищать интересы своей страны, а задача России - руководствоваться ровно теми же соображениями. Дмитрий Новиков депутат депутат

По его словам, и в России, и в Белоруссии понимают, что претензии Минска не связаны с российскими "государственными структурами, органами или крупными общественными организациями или партиями".