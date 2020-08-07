Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском.
Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.
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В пресс-службе российского президента, комментируя разговор, заявили, что рассчитывают на урегулирование ситуации в духе "взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".
Кремль также выразил заинтересованность в "спокойной обстановке" перед выборами в Белоруссии.
В свою очередь, пресс-офис Лукашенко заявил, что лидеры "договорились предметно и тщательно изучить" каждый факт в этом деле.
"Полный контроль"
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что белорусские власти полностью контролировали задержанных россиян.
Мы же получали информацию. <...> Там задержали, там задержали. Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет.
В том же разговоре Лукашенко сказал, что Минск получил от украинских спецслужб информацию о проникновении "еще одной группы боевиков" с южной границы Белоруссии.
"Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там тридцать человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину", — добавил белорусский президент.
"Игра" Лукашенко
Сенатор Алексей Кондратьев предположил, что Лукашенко использует Россию в качестве "внешнего врага" перед выборами.
"У Лукашенко всегда есть предвыборный образ врага. В данном случае — Россия. Это сигнал для европейских, прежде всего, польских элит", — сказал Кондратьев РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, после выборов белорусский лидер снова станет "играть на сближение" с Россией.
"Знает, что Россия соблюдает правила союзнических отношений, поэтому играет на чувствах европейски ориентированных элит", — добавил он.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Лукашенко в целом настроен на конструктивные отношения с Россией и показывает готовность Минска сотрудничать в расследовании со всеми компетентными органам.
Лукашенко — президент союзного государства, и если угроза стабильности этому государству будет откуда-либо происходить, в том числе от частных военных компаний, он не только имеет право, но и обязан защищать интересы своей страны, а задача России - руководствоваться ровно теми же соображениями.
По его словам, и в России, и в Белоруссии понимают, что претензии Минска не связаны с российскими "государственными структурами, органами или крупными общественными организациями или партиями".
"Исходя из этого, я думаю, ситуация постепенно будет разрешена, и задача России состоит как минимум в том, чтобы внимательно разобраться в этой ситуации", — заявил депутат РИА Новости.