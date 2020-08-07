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https://ria.ru/20200807/1575493905.html
Представитель Гармаша рассказал о новых проектах актера
Олег Будрин, администратор Сергея Гармаша, рассказал РИА Новости о планах актера в театре. По его словам, сейчас Народный артист России занят в новом фильме,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:46
коронавирус в россии
культура
театр
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галина волчек
сергей гармаш
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, театр, новости культуры, галина волчек, сергей гармаш, алишер усманов

Представитель Гармаша рассказал о новых проектах актера

15:46 07.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Олег Будрин, администратор Сергея Гармаша, рассказал РИА Новости о планах актера в театре. По его словам, сейчас Народный артист России занят в новом фильме, поэтому говорить о других проектах рано.

"Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки", – прокомментировал Будрин.

В конце июля Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника", в котором играл с 1984-го года. Об этом РИА Новости сообщил источник. Как уточнил инсайдер, это произошло на закрытом собрании труппы, добавив, что актер обратился к коллегам с открытым письмом.
В нем Сергей Гармаш заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация".
Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен Алишер Усманов.
Актриса Чулпан Хаматова в Московском городском суде перед началом рассмотрения апелляции на продление срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову. 21 мая 2018
1 августа, 07:08Культура
Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из "Современника"
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КультураКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыГалина ВолчекСергей ГармашАлишер Усманов
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