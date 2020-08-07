Представитель Гармаша рассказал о новых проектах актера

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Олег Будрин, администратор Сергея Гармаша, рассказал РИА Новости о планах актера в театре. По его словам, сейчас Народный артист России занят в новом фильме, поэтому говорить о других проектах рано.
"Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки", – прокомментировал Будрин.
В конце июля Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника", в котором играл с 1984-го года. Об этом РИА Новости сообщил источник. Как уточнил инсайдер, это произошло на закрытом собрании труппы, добавив, что актер обратился к коллегам с открытым письмом.
В нем Сергей Гармаш заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация".
Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен Алишер Усманов.