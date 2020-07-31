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https://ria.ru/20200731/1575226439.html
Гармаш ушел из театра "Современник"
Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:10
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
культура
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Бедняжка. Теперь придется еще больше сниматься в убогих сериалах и тупых комедиях. Что с человеком делают! :)
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Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". - ЭТО ОН ПРО ЕФРЕМОВА ВЫСКАЗАЛСЯ?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш

Гармаш ушел из театра "Современник"

16:26 31.07.2020 (обновлено: 18:10 31.07.2020)
39231
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Папа" в театре "Современник"
Спектакль Папа в театре Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре.
По его словам, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом. В нем он заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация".

"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу", — написал артист.

Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".
"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", — резюмировал актер.
Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что тот действительно принял такое решение. По его словам, уход из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.
"Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", — пояснил Будрин в беседе с телеканалом "Звезда".
Гармаш служил в "Современнике" с 1984 года.
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Обсудить 17
КультураРоссияГалина ВолчекСовременник (театр)Сергей Гармаш
Популярные комментарии
Бедняжка. Теперь придется еще больше сниматься в убогих сериалах и тупых комедиях. Что с человеком делают! :)
31 июля, 16:37
Алексей Шипарёв
28900020
Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". - ЭТО ОН ПРО ЕФРЕМОВА ВЫСКАЗАЛСЯ?
31 июля, 16:54
СССветлана СВАН
31800013
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