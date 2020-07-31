Гармаш ушел из театра "Современник"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Народный артист России Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре.

По его словам, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом. В нем он заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация".

"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу", — написал артист.

Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", — резюмировал актер.

Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что тот действительно принял такое решение. По его словам, уход из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

"Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", — пояснил Будрин в беседе с телеканалом "Звезда"