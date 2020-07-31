https://ria.ru/20200731/1575226439.html
Гармаш ушел из театра "Современник"
Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:26
2020-07-31T18:10
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
культура
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https://ria.ru/20200622/1573320057.html
Алексей Шипарёв
Бедняжка. Теперь придется еще больше сниматься в убогих сериалах и тупых комедиях. Что с человеком делают! :)
57
Светлана СВАН
Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". - ЭТО ОН ПРО ЕФРЕМОВА ВЫСКАЗАЛСЯ?
52
17
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Народный артист России Сергей Гармаш
объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре.
По его словам, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом. В нем он заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация".
"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу", — написал артист.
Он подчеркнул, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".
"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", — резюмировал актер.
Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что тот действительно принял такое решение. По его словам, уход из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.
"Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", — пояснил Будрин в беседе с телеканалом "Звезда"
.
Гармаш служил в "Современнике"
с 1984 года.