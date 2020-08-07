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СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске
Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:07
задержание россиян под минском
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, россия, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире

СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске

15:10 07.08.2020 (обновлено: 16:07 07.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
После сбора и анализа необходимых сведений СК даст правовую оценку прецеденту.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
30 июля, 17:45
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Ранее Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием 33 россиян. Как рассказали в Кремле, главы государств выразили уверенность, что ситуацию урегулируют в духе взаимопонимания.
В свою очередь, в Минске отметили, что президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Оглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
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Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.
В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания. Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали "одиозной" и не выдерживающей критики.
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Задержание россиян под МинскомРоссияСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВ мире
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