СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии , сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

После сбора и анализа необходимых сведений СК даст правовую оценку прецеденту.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием 33 россиян. Как рассказали в Кремле, главы государств выразили уверенность, что ситуацию урегулируют в духе взаимопонимания.

В свою очередь, в Минске отметили, что президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.