Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

МОСКВА/ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. В посольстве В посольстве Великобритании Москве рассказали о добровольной "отставке" главного мышелова МИД Великобритании кота Палмерстона.

В своем Telegram -канале посольство рассказало, что "кот – главный мышелов МИД Великобритании – как и многие из нас был вынужден работать из дома во время пандемии COVID-19".

"Кажется, что размеренная жизнь за городом ему понравилось, и он решил уйти на заслуженный отдых", - говорится в сообщении посольства.

"Судя по сообщениям коллег из Форин Офиса, лазать по деревьям и исследовать луга вокруг его нового дома Палмерстону вполне нравится", - добавили в дипмиссии.

В посольстве поблагодарили Палмерстона за его усердную работу и пожелали ему "интересной кошачьей жизни на новом месте".

В МИД Великобритании уточнили, что кот-мышелов переезжает в загородный дом одного из сотрудников министерства.

"Все в Форин Офисе будут скучать по нему (наши мыши меньше). Желаем ему долгой и счастливой пенсии!" - написал постоянный заместитель главы МИД Британии Саймон Макдональд.

Палмерстон, взятый из лондонского приюта Баттерси и названный в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании и премьер-министра Генри Палмерстона, является популярной медийной фигурой с собственным аккаунтом в Twitter, насчитывающим более 105 тысяч подписчиков. Кот черно-белого окраса неоднократно попадал на страницы британских газет, благодаря своему дерзкому нраву. Животное было не раз замечено в драках с его коллегой котом Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. Свидетелями драк двух котов обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты и выкладывали фото "кошачьих баталий" в интернет.

Свои коты с Twitter-аккаунтами есть и у других британских министерств, это старая британская традиция - коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер , Джоне Мэйджоре и Тони Блэре . Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.