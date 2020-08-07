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Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку
В посольстве Великобритании в Москве рассказали о добровольной "отставке" главного мышелова МИД Великобритании кота Палмерстона. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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посольство великобритании в рф, форин-офис, тони блэр, великобритания, маргарет тэтчер, в мире

Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

14:54 07.08.2020 (обновлено: 19:13 07.08.2020)
1971
© Flickr / Foreign and Commonwealth OfficeКот Палмерстон
Кот Палмерстон
© Flickr / Foreign and Commonwealth Office
МОСКВА/ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве рассказали о добровольной "отставке" главного мышелова МИД Великобритании кота Палмерстона.
В своем Telegram-канале посольство рассказало, что "кот – главный мышелов МИД Великобритании – как и многие из нас был вынужден работать из дома во время пандемии COVID-19".
"Кажется, что размеренная жизнь за городом ему понравилось, и он решил уйти на заслуженный отдых", - говорится в сообщении посольства.
"Судя по сообщениям коллег из Форин Офиса, лазать по деревьям и исследовать луга вокруг его нового дома Палмерстону вполне нравится", - добавили в дипмиссии.
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В посольстве поблагодарили Палмерстона за его усердную работу и пожелали ему "интересной кошачьей жизни на новом месте".
В МИД Великобритании уточнили, что кот-мышелов переезжает в загородный дом одного из сотрудников министерства.
"Все в Форин Офисе будут скучать по нему (наши мыши меньше). Желаем ему долгой и счастливой пенсии!" - написал постоянный заместитель главы МИД Британии Саймон Макдональд.
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Палмерстон, взятый из лондонского приюта Баттерси и названный в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании и премьер-министра Генри Палмерстона, является популярной медийной фигурой с собственным аккаунтом в Twitter, насчитывающим более 105 тысяч подписчиков. Кот черно-белого окраса неоднократно попадал на страницы британских газет, благодаря своему дерзкому нраву. Животное было не раз замечено в драках с его коллегой котом Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. Свидетелями драк двух котов обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты и выкладывали фото "кошачьих баталий" в интернет.
Свои коты с Twitter-аккаунтами есть и у других британских министерств, это старая британская традиция - коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Сплетницы и кот-вегетарианец: первые работы Comedy Pet Photo Awards
© Фото : Dean Pollard/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".

Dean Pollard. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
1 из 10

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".

© Фото : Dean Pollard/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.

Mehmet Aslan. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
2 из 10

Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.

Magdalena Strakova. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
3 из 10

Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Alice van Kempen/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.

Alice van Kempen. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
4 из 10

Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.

© Фото : Alice van Kempen/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Teun Veldman/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.

Teun Veldman. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
5 из 10

"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.

© Фото : Teun Veldman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.

Magdalena Strakova. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
6 из 10

"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Isabelle Merriman/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.

Isabelle Merriman. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
7 из 10

Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.

© Фото : Isabelle Merriman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Ivan Studenic/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.

Ivan Studenic. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
8 из 10

"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.

© Фото : Ivan Studenic/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Sally Billam/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.

Sally Billam. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
9 из 10

"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.

© Фото : Sally Billam/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).

Mehmet Aslan. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
10 из 10

"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
1 из 10

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".

© Фото : Dean Pollard/ Comedy Pet Photo Awards 2020
2 из 10

Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
3 из 10

Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
4 из 10

Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.

© Фото : Alice van Kempen/ Comedy Pet Photo Awards 2020
5 из 10

"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.

© Фото : Teun Veldman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
6 из 10

"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
7 из 10

Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.

© Фото : Isabelle Merriman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
8 из 10

"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.

© Фото : Ivan Studenic/ Comedy Pet Photo Awards 2020
9 из 10

"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.

© Фото : Sally Billam/ Comedy Pet Photo Awards 2020
10 из 10

"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
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