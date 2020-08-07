Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

Палмерстон, взятый из лондонского приюта Баттерси и названный в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании и премьер-министра Генри Палмерстона, является популярной медийной фигурой с собственным аккаунтом в Twitter, насчитывающим более 105 тысяч подписчиков. Кот черно-белого окраса неоднократно попадал на страницы британских газет, благодаря своему дерзкому нраву. Животное было не раз замечено в драках с его коллегой котом Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. Свидетелями драк двух котов обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты и выкладывали фото "кошачьих баталий" в интернет.
Свои коты с Twitter-аккаунтами есть и у других британских министерств, это старая британская традиция - коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.
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Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.
Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.
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