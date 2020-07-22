Сплетницы и кот-вегетарианец: первые работы Comedy Pet Photo Awards

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".
Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".
Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.
Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.
Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.
Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.
Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.
Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.
"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.
"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.
"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.
"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.
Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.
Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.
"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.
"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.
"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.
"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.
"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).
"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).