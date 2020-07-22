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https://ria.ru/20200722/1574715839.html
Сплетницы и кот-вегетарианец: первые работы Comedy Pet Photo Awards
Животные — отличные друзья и компаньоны, лучшие слушатели и неподражаемые артисты, убеждены организаторы конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020. Здесь выбирают... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:38
культура
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574714510_0:79:1920:1159_1400x0_80_0_0_0b029fdf7ce4ab2b9bb480969941c633.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, фото, фото

Сплетницы и кот-вегетарианец: первые работы Comedy Pet Photo Awards

15:37 22.07.2020 (обновлено: 16:38 22.07.2020)
3055
Животные — отличные друзья и компаньоны, лучшие слушатели и неподражаемые артисты, убеждены организаторы конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020. Здесь выбирают самые смешные изображения домашних питомцев. Забавные и трогательные кадры, присланные на суд жюри, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Dean Pollard/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".

Dean Pollard. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
1 из 10

Солнечным летним денькам радуются не только люди. Дин Полард Фархам (Dean Pollard Fareham) из Великобритании запечатлел на пляже "Очень счастливого пса".

© Фото : Dean Pollard/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.

Mehmet Aslan. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
2 из 10

Турецкий фотограф Мехмет Аслан Хатай (Mehmet Aslan Hatay) предложил неожиданный взгляд на доставку еды с учетом социальной дистанции.

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.

Magdalena Strakova. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
3 из 10

Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) фотографировала лошадей на пастбище в Чехии и обратила внимание на эту разудалую троицу. "Сплетницы" как они есть.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Alice van Kempen/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.

Alice van Kempen. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
4 из 10

Элис ван Кемпен Роканье (Alice van Kempen Rockanje) из Нидерландов стала свидетельницей невероятного "Путешествия семейства Шепардов". Хозяин посадил собак в машину, но две овчарки тут же домовито расположились на передних сиденьях.

© Фото : Alice van Kempen/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Teun Veldman/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.

Teun Veldman. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
5 из 10

"Красные тапочки? Ничего не знаю". Котенка, не скрывающего недоумение, запечатлел Теун Вельдман Херенвеен (Teun Veldman Heerenveen) из Нидерландов.

© Фото : Teun Veldman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.

Magdalena Strakova. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
6 из 10

"Снежный монстр". Это фото Магдалена Стракова (Magdalena Strakova) сделала во время прогулки с подругой и ее собакой.

© Фото : Magdalena Strakova/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Isabelle Merriman/ Comedy Pet Photo Awards 2020

Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.

Isabelle Merriman. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
7 из 10

Чего только ни сделаешь, чтобы получить желаемое, убедилась британка Изабель Мерриман Гилдфорд (Isabelle Merriman Guildford), глядя на трюки морских свинок.

© Фото : Isabelle Merriman/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Ivan Studenic/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.

Ivan Studenic. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
8 из 10

"Кот-вегетарианец". Иван Студенич Плавецкий Микулаш (Ivan Studenic Plavecky Mikulas) из Словакии сделал этот кадр в саду возле собственного дома.

© Фото : Ivan Studenic/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Sally Billam/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.

Sally Billam. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
9 из 10

"Динь-дон". Пес Фредди, похоже, подозревает, что его снимают, и готов подыграть фотографу. Автор — Салли Биллам Хорнси (Sally Billam Hornsea) из Великобритании.

© Фото : Sally Billam/ Comedy Pet Photo Awards 2020
© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020

"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).

Mehmet Aslan. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
10 из 10

"Улыбка". Фото Мехмета Аслана Хатая (Mehmet Aslan Hatay).

© Фото : Mehmet Aslan/ Comedy Pet Photo Awards 2020
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