В Сети обсуждают совместный снимок Гарика Харламова и Олеси Судзиловской

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская опубликовала в инстаграме селфи с шоуменом Гариком Харламовым. Снимок сразу начали обсуждать пользователи социальной сети.
"Деревенские могут встретиться только на рынке", – подписала кадр Судзиловская.
Многих приятно удивила эта публикация, на которой позирует Харламов, объявивший в июне о разводе с Кристиной Асмус: "Вот так встреча", "Ну с Гариком, это шедевр", "Два обожаемых и любимых актера", "Вы – супер", "Отлично смотритесь вместе", "Сейчас еще пойдут слухи о романе между вами", "Классное фото, прекрасная встреча".
Судя по оставленной геолокации, актриса и юморист встретились в каком-то подмосковном магазине.
Некоторые пользователи предположили, что он расположен на Рублевке. Тем более, что недавно Гарик Харламов рассказал в инстаграме о том, что приступил к съемкам новых выпусков Comedy Club, которые проходят в Барвихе.