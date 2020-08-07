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В Сети обсуждают совместный снимок Гарика Харламова и Олеси Судзиловской
Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская опубликовала в инстаграме селфи с шоуменом Гариком Харламовым. Снимок сразу начали обсуждать пользователи... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:08
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/12/1454141249_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_6339fa0f90bf6e5f276095be059e3212.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, барвиха, звезды, гарик харламов (игорь), олеся судзиловская

В Сети обсуждают совместный снимок Гарика Харламова и Олеси Судзиловской

17:08 07.08.2020
5380
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская опубликовала в инстаграме селфи с шоуменом Гариком Харламовым. Снимок сразу начали обсуждать пользователи социальной сети.
"Деревенские могут встретиться только на рынке", – подписала кадр Судзиловская.
Многих приятно удивила эта публикация, на которой позирует Харламов, объявивший в июне о разводе с Кристиной Асмус: "Вот так встреча", "Ну с Гариком, это шедевр", "Два обожаемых и любимых актера", "Вы – супер", "Отлично смотритесь вместе", "Сейчас еще пойдут слухи о романе между вами", "Классное фото, прекрасная встреча".
Судя по оставленной геолокации, актриса и юморист встретились в каком-то подмосковном магазине.
Некоторые пользователи предположили, что он расположен на Рублевке. Тем более, что недавно Гарик Харламов рассказал в инстаграме о том, что приступил к съемкам новых выпусков Comedy Club, которые проходят в Барвихе.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
6 августа, 22:44Культура
"Позже все расскажу". Асмус приехала на работу к Харламову
121005
КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиБарвихазвездыГарик Харламов (Игорь)Олеся Судзиловская
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