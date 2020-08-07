При ликвидации ЧС в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новый разлив нефтяной смеси произошел при ликвидации аварии на ТЭЦ в Новый разлив нефтяной смеси произошел при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске , сообщила пресс-служба Росприроднадзора

По информации ведомства, не более 250 литров водно-топливной смеси попало в реку Амбарная в результате "порыва и сброса через рукав", по которому ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения.

"По той информации, которую передал (в МЧС. — Прим. ред.) исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности и, соответственно, попало в реку Амбарная. По предварительной информации, это один куб", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудников Росприроднадзора к месту разлива не взяли, ведомство рассчитывает попасть туда после заседания оперштаба в субботу.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, за минувшие сутки по временным трубопроводам из района устья реки Амбарная в место временного хранения было перекачано 154 кубометра топливно-водяной смеси, всего с начала пуска — 1,33 тысячи кубических метров.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов).