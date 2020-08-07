Глава ЦИК ответила на критику трехдневного голосования

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Норма о трехдневном голосовании подвергается критике в России абсолютно безосновательно: подобное есть во многих странах, например, досрочное голосование в Белоруссии идет пять дней, и вопросов не возникает, хотя по числу наблюдателей и другим параметрам ситуация там совсем другая, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих дней — 11 и 12 сентября. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа.
"Сейчас много спекуляций на тему трехдневного голосования. Особенно активны члены КПРФ. Меня это удивляет, странно: любимая страна, любимый лидер Лукашенко, к которому они с большим пиететом относятся. Идет досрочное голосование на выборах президента в течение пяти дней до 9 (августа) — тишина, никаких вопросов, хотя не сравнить количество наблюдателей, не сравнить по другим параметрам. Но здесь (в России. — Прим. ред.) абсолютно безосновательной критике подвергается эта норма", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
Она добавила, что ЦИК подготовит и разошлет всем партиям и экспертам информацию о том, как будут храниться бюллетени по итогам каждого дня голосования, как будет обеспечено тотальное наблюдение в течение всех дней голосования.
"Мы даем партиям и кандидатам (возможность) создать резерв наблюдателей, которые могли бы полностью закрыть все эти дни", — подчеркнула Памфилова.
Она напомнила, что досрочное голосование используется во многих странах "от Канады до Австралии".
"В обычное время, я бы так сказала, в прошлой жизни, не связанной с пандемией. Мы же только предложили эту форму на общероссийском голосовании и сейчас. И законодатель внес этот закон. Поводом послужила именно пандемия, которая развернулась во всем мире и у нас, и она диктует. Мы не можем из этой позиции остановить все важные политические процессы в стране. Чтобы обеспечить безопасность, мы это (досрочное голосование. — Прим. ред.) предложили. В чем подвох? В чем проблема? Тем более мы гарантируем полную прозрачность", — сказала она.