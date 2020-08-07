Глава ЦИК ответила на критику трехдневного голосования

Она добавила, что ЦИК подготовит и разошлет всем партиям и экспертам информацию о том, как будут храниться бюллетени по итогам каждого дня голосования, как будет обеспечено тотальное наблюдение в течение всех дней голосования.

"В обычное время, я бы так сказала, в прошлой жизни, не связанной с пандемией. Мы же только предложили эту форму на общероссийском голосовании и сейчас. И законодатель внес этот закон. Поводом послужила именно пандемия, которая развернулась во всем мире и у нас, и она диктует. Мы не можем из этой позиции остановить все важные политические процессы в стране. Чтобы обеспечить безопасность, мы это (досрочное голосование. — Прим. ред.) предложили. В чем подвох? В чем проблема? Тем более мы гарантируем полную прозрачность", — сказала она.