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Ивановская область
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В Ивановской области построят инфекционный госпиталь
В Ивановской области будет развернут быстровозводимый инфекционный госпиталь, средства на это выделило правительство РФ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:55
ивановская область
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353
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общество

В Ивановской области построят инфекционный госпиталь

13:55 07.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИВАНОВО, 7 авг – РИА Новости. В Ивановской области будет развернут быстровозводимый инфекционный госпиталь, средства на это выделило правительство РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Новое учреждение позволит повысить качество оказания помощи пациентам, в том числе с коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет рассчитан на 360 коек.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что регион должен быть готов к любому развитию эпидемиологической ситуации.
"Вы знаете состояние наших инфекционных отделений. Сейчас развернем современный госпиталь под возможный рост заболеваемости. Я уже говорил, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Будет рост – мы во всеоружии встретим. Поэтому мы должны подготовиться. Такого решения удалось добиться на федеральном уровне", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В настоящее время в Ивановской области имеется запас свободных коек для больных с COVID-19. Снижение заболеваемости позволило вернуть к обычной работе ряд перепрофилированных медучреждений, однако в случае роста заболеваемости в области есть план по развертыванию дополнительных коек.
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