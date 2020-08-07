В Ивановской области построят инфекционный госпиталь

ИВАНОВО, 7 авг – РИА Новости. В Ивановской области будет развернут быстровозводимый инфекционный госпиталь, средства на это выделило правительство РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Новое учреждение позволит повысить качество оказания помощи пациентам, в том числе с коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет рассчитан на 360 коек.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что регион должен быть готов к любому развитию эпидемиологической ситуации.
"Вы знаете состояние наших инфекционных отделений. Сейчас развернем современный госпиталь под возможный рост заболеваемости. Я уже говорил, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Будет рост – мы во всеоружии встретим. Поэтому мы должны подготовиться. Такого решения удалось добиться на федеральном уровне", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В настоящее время в Ивановской области имеется запас свободных коек для больных с COVID-19. Снижение заболеваемости позволило вернуть к обычной работе ряд перепрофилированных медучреждений, однако в случае роста заболеваемости в области есть план по развертыванию дополнительных коек.