В Ивановской области построят инфекционный госпиталь

"Вы знаете состояние наших инфекционных отделений. Сейчас развернем современный госпиталь под возможный рост заболеваемости. Я уже говорил, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Будет рост – мы во всеоружии встретим. Поэтому мы должны подготовиться. Такого решения удалось добиться на федеральном уровне", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.