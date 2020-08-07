В Ивановской области планируют собрать урожай зерновых выше прошлогоднего

ИВАНОВО, 7 авг – РИА Новости. В Ивановской области урожай зерновых и зернобобовых культур ожидают существенно выше прошлогоднего - минимум на 10-15%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"К уборочной кампании приступили в хозяйствах 12 районов области. Намолочено более 12 тысяч тонн зерна", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в целом по региону убрано более 4 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 33-34 центнеров с гектара. Высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском, Родниковском, Шуйском и Приволжском районах. Хозяйства Кинешемского и Приволжского районов проводят уборку овощных культур. К настоящему времени собрано более 570 тонн овощей.

Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, в этом году уборочные работы в сельскохозяйственных предприятиях будут проведены на площади 68 тысяч гектаров. "При благоприятных погодных условиях планируется полностью завершить уборку зерновых и зернобобовых культур в первую декаду сентября", - привели в пресс-службе его слова.