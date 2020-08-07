https://ria.ru/20200807/1575489619.html
В Ивановской области планируют собрать урожай зерновых выше прошлогоднего
В Ивановской области урожай зерновых и зернобобовых культур ожидают существенно выше прошлогоднего - минимум на 10-15%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:52
2020-08-07T13:52
ивановская область
ивановская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ивановская область, экономика
ИВАНОВО, 7 авг – РИА Новости.
В Ивановской области
урожай зерновых и зернобобовых культур ожидают существенно выше прошлогоднего - минимум на 10-15%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"К уборочной кампании приступили в хозяйствах 12 районов области. Намолочено более 12 тысяч тонн зерна", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в целом по региону убрано более 4 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 33-34 центнеров с гектара. Высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском, Родниковском, Шуйском и Приволжском районах. Хозяйства Кинешемского и Приволжского районов проводят уборку овощных культур. К настоящему времени собрано более 570 тонн овощей.
Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, в этом году уборочные работы в сельскохозяйственных предприятиях будут проведены на площади 68 тысяч гектаров. "При благоприятных погодных условиях планируется полностью завершить уборку зерновых и зернобобовых культур в первую декаду сентября", - привели в пресс-службе его слова.
В регионе продолжается заготовка кормов. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах кормовые культуры скошены на площади 49,6 тысячи гектаров, объем заготовленных кормов существенно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.