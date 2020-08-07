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Бузова улетела отмечать первую годовщину отношений с Манукяном
Российская певица Ольга Бузова вместе с другом видеоблогером Давидой Манукяном (Dava M) улетела в эту пятницу в Сочи, чтобы отметить первую годовщину их... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:16
давид манукян (dava)
тимур батрутдинов
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ольга бузова
сочи
культура
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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давид манукян (dava), тимур батрутдинов, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова, сочи

Бузова улетела отмечать первую годовщину отношений с Манукяном

13:16 07.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская певица Ольга Бузова вместе с другом видеоблогером Давидой Манукяном (Dava M) улетела в эту пятницу в Сочи, чтобы отметить первую годовщину их романтических отношений.
© Фото : buzova86Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
© Фото : buzova86
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
"Наш день", – подписала снимок Бузова.
Позже она разместила в соцсети серию видео из пятизвездочного отеля, расположенного в Красной поляне. Там исполнительницу хита "Мало половин" ждал букет роз и романтический завтрак с именными конфетами, шампанским и фруктами.
© Фото : buzova86Скрин сториз из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин сториз из инстаграма Ольги Бузовой
© Фото : buzova86
Скрин сториз из инстаграма Ольги Бузовой
О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года. Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".
"Я решила перейти к "плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе, — заявила тогда Бузова.
Сейчас они постоянно делятся в соцсетях романтическими снимками и пишут друг другу в комментариях о своих чувствах.
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КультураДавид Манукян (Dava)Тимур БатрутдиновНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыОльга БузоваСочи
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