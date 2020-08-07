Бузова улетела отмечать первую годовщину отношений с Манукяном

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская певица Ольга Бузова вместе с другом видеоблогером Давидой Манукяном (Dava M) улетела в эту пятницу в Сочи, чтобы отметить первую годовщину их романтических отношений.

© Фото : buzova86 Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой © Фото : buzova86 Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой

"Наш день", – подписала снимок Бузова.

Позже она разместила в соцсети серию видео из пятизвездочного отеля, расположенного в Красной поляне. Там исполнительницу хита "Мало половин" ждал букет роз и романтический завтрак с именными конфетами, шампанским и фруктами.

© Фото : buzova86 Скрин сториз из инстаграма Ольги Бузовой © Фото : buzova86 Скрин сториз из инстаграма Ольги Бузовой

О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года. Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".

"Я решила перейти к "плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе, — заявила тогда Бузова.