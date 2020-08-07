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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:15
задержание россиян под минском
александр лукашенко
совет федерации рф
алексей пушков
дмитрий песков
белоруссия
украина
в мире
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Лукашенко на свалку истории!!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, александр лукашенко, совет федерации рф, алексей пушков, дмитрий песков, белоруссия, украина, в мире

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

10:57 07.08.2020 (обновлено: 15:15 07.08.2020)
20185
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, написала ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
"Самое главное в истории с задержанием российских граждан в Белоруссии - даже не провокация украинских спецслужб, а реакция на нее со стороны Лукашенко. Ведь на провокацию можно было и не поддаваться", - написал Пушков в Twitter.
По его словам, белорусскому лидеру следовало проверить все, прежде чем "идти на громкий скандал и обвинять во всех грехах Россию".
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"Лукашенко, с его-то опытом, должен был понимать, чем это чревато. А вот если ему это было нужно и вписывалось в его планы, тогда и проверки не нужны, и на все нестыковки можно глаза закрыть. И это кажется куда более вероятным, чем версия, что он стал невинной "жертвой" антироссийской провокации СБУ", - отметил Пушков.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФАлексей ПушковДмитрий ПесковБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как бы там не было, Лукашенко предатель и истерик!
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Лукашенко на свалку истории!!!!
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