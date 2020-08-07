Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, написала ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
"Самое главное в истории с задержанием российских граждан в Белоруссии - даже не провокация украинских спецслужб, а реакция на нее со стороны Лукашенко. Ведь на провокацию можно было и не поддаваться", - написал Пушков в Twitter.
По его словам, белорусскому лидеру следовало проверить все, прежде чем "идти на громкий скандал и обвинять во всех грехах Россию".
"Лукашенко, с его-то опытом, должен был понимать, чем это чревато. А вот если ему это было нужно и вписывалось в его планы, тогда и проверки не нужны, и на все нестыковки можно глаза закрыть. И это кажется куда более вероятным, чем версия, что он стал невинной "жертвой" антироссийской провокации СБУ", - отметил Пушков.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.