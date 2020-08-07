Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

"Лукашенко, с его-то опытом, должен был понимать, чем это чревато. А вот если ему это было нужно и вписывалось в его планы, тогда и проверки не нужны, и на все нестыковки можно глаза закрыть. И это кажется куда более вероятным, чем версия, что он стал невинной "жертвой" антироссийской провокации СБУ", - отметил Пушков.