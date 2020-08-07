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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 119 человек с коронавирусом, за все время - 14 725, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество

В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

10:44 07.08.2020 (обновлено: 13:43 07.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 119 человек с коронавирусом, за все время - 14 725, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 725 человек", - говорится в сообщении.
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