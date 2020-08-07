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Названы самые читающие российские города
Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый активный книголюб, на счету которого более двух тысяч... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:36
москва
новосибирск
ангарск
общество
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https://ria.ru/20200617/1573019266.html
1
москва
новосибирск
ангарск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:179:3003:1868_1400x0_80_0_0_c9e3e65ed6f4697e518d01ed2f74be2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, новосибирск, ангарск, общество

Названы самые читающие российские города

10:36 07.08.2020
3915
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый активный книголюб, на счету которого более двух тысяч прочитанных и прослушанных произведений за год, живет в Ангарске, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
В преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа, сервис по подписке проанализировал данные за последний год и составил рейтинг самых читающих городов России. Всего было охвачено более 800 тысяч профилей пользователей.
"В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар, на четвертом месте расположился Новосибирск, а на пятом - Екатеринбург", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса в пятницу.
Согласно аналитике, в Москве за прошедший год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", в Санкт-Петербурге чаще открывали электронную книгу "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и слушали аудиоверсию "Все хреново" того же автора, а в Краснодаре читали "Привычку быть счастливым" Алекса Байхоу и слушали "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.
"Самый главный книголюб, по версии сервиса, живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2300 книг. Немного отстает от ангарчанина москвич, на его счету 2 057 произведений. На третьем месте оказался житель Казани с результатом в 1487 книг", - рассказали в сервисе.
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