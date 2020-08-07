Названы самые читающие российские города

В преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа, сервис по подписке проанализировал данные за последний год и составил рейтинг самых читающих городов России. Всего было охвачено более 800 тысяч профилей пользователей.

Согласно аналитике, в Москве за прошедший год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", в Санкт-Петербурге чаще открывали электронную книгу "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и слушали аудиоверсию "Все хреново" того же автора, а в Краснодаре читали "Привычку быть счастливым" Алекса Байхоу и слушали "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.