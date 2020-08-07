Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575478248.html
"Роскосмос" ответил на идею Минфина сократить финансирование отрасли
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что выступает категорически против планируемого Минфином сокращения бюджетных трат на... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:05
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155496/45/1554964502_0:110:2200:1348_1400x0_80_0_0_21bcdd6a09022353fec58a18baf0452e.jpg
https://ria.ru/20200807/1575474304.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155496/45/1554964502_0:110:2200:1348_1400x0_80_0_0_21bcdd6a09022353fec58a18baf0452e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155496/45/1554964502_128:0:2072:1458_1400x0_80_0_0_3e59018cf1a3c33833bfa0e9268a3ba0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155496/45/1554964502_371:0:1829:1458_1400x0_80_0_0_287c5d378ae712125d3b742ef2c1edd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин

"Роскосмос" ответил на идею Минфина сократить финансирование отрасли

10:31 07.08.2020 (обновлено: 11:05 07.08.2020)
473
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что выступает категорически против планируемого Минфином сокращения бюджетных трат на космические программы.
"Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя сокращать финансирование Федеральной космической программы. Более того, мы настаиваем, чтобы нам вернули те средства, которые срезали ранее - это сотни миллиардов. Как работать в таких условиях, я не очень понимаю", - сказал Рогозин.
По его словам, определенные отрасли "просто нельзя трогать". Сокращение приведет к приостановке действующих программ и отказу от создания новой космической техники.
"Не хотелось бы пока драматизировать, но мы готовимся к этому разговору (с Минфином – ред.). У нас есть аргументация, есть сформулированная позиция", - сказал глава "Роскосмоса".
Он отметил, что в то время как бюджетные расходы на космос в России планируется сокращать, другие зарубежные космические агентства только увеличивают свое финансирование.
Ранее из документа Минфина "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" стало известно, что финансирование госпрограммы "Космическая деятельность России" могут сократить более чем на 60 миллиардов рублей в 2021-2023 годах. Всего планировалось выделять на эту программу в 2021-2023 годах около 209 миллиардов рублей ежегодно.
Читайте полный текст интервью >>>
Дмитрий Рогозин
Вчера, 08:49Хочу стать космонавтом
Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем
193330126
Обсудить 4
Космос - РИА НаукаРоскосмосМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий Рогозин
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну
Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Певица Ирина Салтыкова
Салтыкова резко отреагировала на сообщения о своей болезни
Луна
Рогозин рассказал о споре с Минфином из-за высадки космонавтов на Луну
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
Знаки мужчины и женщины
Церкви Украины выступили против Стамбульской конвенции из-за "гендера"
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19
Слитки золота
Мэр итальянского Марино нашел "клад", пролежавший в банке 30 лет
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния