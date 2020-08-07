https://ria.ru/20200807/1575478248.html
"Роскосмос" ответил на идею Минфина сократить финансирование отрасли
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что выступает категорически против планируемого Минфином сокращения бюджетных трат на... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:31
2020-08-07T11:05
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
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4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
в интервью РИА Новости заявил, что выступает категорически против планируемого Минфином
сокращения бюджетных трат на космические программы.
"Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя сокращать финансирование Федеральной космической программы. Более того, мы настаиваем, чтобы нам вернули те средства, которые срезали ранее - это сотни миллиардов. Как работать в таких условиях, я не очень понимаю", - сказал Рогозин.
По его словам, определенные отрасли "просто нельзя трогать". Сокращение приведет к приостановке действующих программ и отказу от создания новой космической техники.
"Не хотелось бы пока драматизировать, но мы готовимся к этому разговору (с Минфином – ред.). У нас есть аргументация, есть сформулированная позиция", - сказал глава "Роскосмоса".
Он отметил, что в то время как бюджетные расходы на космос в России планируется сокращать, другие зарубежные космические агентства только увеличивают свое финансирование.
Ранее из документа Минфина "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" стало известно, что финансирование госпрограммы "Космическая деятельность России" могут сократить более чем на 60 миллиардов рублей в 2021-2023 годах. Всего планировалось выделять на эту программу в 2021-2023 годах около 209 миллиардов рублей ежегодно.