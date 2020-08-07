"Роскосмос" ответил на идею Минфина сократить финансирование отрасли

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор " Гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что выступает категорически против планируемого Минфином сокращения бюджетных трат на космические программы.

"Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя сокращать финансирование Федеральной космической программы. Более того, мы настаиваем, чтобы нам вернули те средства, которые срезали ранее - это сотни миллиардов. Как работать в таких условиях, я не очень понимаю", - сказал Рогозин.

По его словам, определенные отрасли "просто нельзя трогать". Сокращение приведет к приостановке действующих программ и отказу от создания новой космической техники.

"Не хотелось бы пока драматизировать, но мы готовимся к этому разговору (с Минфином – ред.). У нас есть аргументация, есть сформулированная позиция", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что в то время как бюджетные расходы на космос в России планируется сокращать, другие зарубежные космические агентства только увеличивают свое финансирование.