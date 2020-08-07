https://ria.ru/20200807/1575475973.html
Делегация Совфеда выехала в Минск для наблюдения за выборами в Белоруссии
Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии в пятницу утром выехала в Минск, сообщил РИА Новости один из участников делегации, сенатор... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:43
2020-08-07T09:43
президентская кампания в белоруссии
алексей кондратьев
совет федерации рф
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, алексей кондратьев, совет федерации рф, минск, белоруссия, в мире