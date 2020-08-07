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Делегация Совфеда выехала в Минск для наблюдения за выборами в Белоруссии
Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии в пятницу утром выехала в Минск, сообщил РИА Новости один из участников делегации, сенатор... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:43
президентская кампания в белоруссии
алексей кондратьев
совет федерации рф
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
президентская кампания в белоруссии, алексей кондратьев, совет федерации рф, минск, белоруссия, в мире

Делегация Совфеда выехала в Минск для наблюдения за выборами в Белоруссии

09:43 07.08.2020
262
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии в пятницу утром выехала в Минск, сообщил РИА Новости один из участников делегации, сенатор Алексей Кондратьев.
"Мы отъехали от здания Совета Федерации, направляемся в Минск", - сообщил Кондратьев.
Выборы главы Белоруссии пройдут 9 августа.
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