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Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория
Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал в интервью РИА Новости, что из-за загрязненной территории "Усольехимпрома" в городе много детей болеют острыми... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:49
байкал
сергей шойгу
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
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353
60
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байкал, сергей шойгу, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория

09:13 07.08.2020 (обновлено: 10:49 07.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (Иркутская обл.), 7 авг - РИА Новости, Светлана Задёра. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал в интервью РИА Новости, что из-за загрязненной территории "Усольехимпрома" в городе много детей болеют острыми респираторными заболеваниями, также много случаев раковых заболеваний.
"Испарение ртути - это любые кровеносные, венозные, сердечно-сосудистые заболевания. Это влияет на психику. Мы занимаем первое место по количеству детей, больных ОРЗ в регионе. Мы лидируем по раковым заболеваниям",- сказал Торопкин.
По данным властей, в июне в Усолье-Сибирском 46 человек родилось, 126 умерло. "Причем умирают как раз все те, кто работал на площадке "Усольехимпрома", те, кто с ней сталкивались. Этим людям около 60 лет",- сказал Торопкин.
По словам мэра города, в основном пострадали те, кто получил свой заряд ртути во время работы.
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"Но в опасности не только город Усолье-Сибирское или Усольский район. В опасности вся Иркутская область, потому что пары ртути могут долетать и со шламонакопителя. Я же присутствовал на этом совещании, где (глава Минобороны РФ) Сергей Шойгу сказал, что не надо замалчивать проблему шламонакопителя, который находится без водного зеркала", - отметил мэр Усолья-Сибирского.
По его словам, в шламонакопителе находятся все отходы производства.
"Когда-то они были накрыты водяным зеркалом, а сейчас это сухое поле, где при ветре это все раздувается и несется в разные стороны. И когда говорят про ртуть в Байкале, я нисколько не удивляюсь. Я прекрасно понимаю, что она вверх по течению не поднимается, а спокойно переносится по розе ветров",- сказал Торопкин.
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Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
Читайте полный текст интервью >>>
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БайкалСергей ШойгуИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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