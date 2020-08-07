Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория

Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (Иркутская обл.), 7 авг - РИА Новости, Светлана Задёра. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал в интервью РИА Новости, что из-за загрязненной территории "Усольехимпрома" в городе много детей болеют острыми респираторными заболеваниями, также много случаев раковых заболеваний.

"Испарение ртути - это любые кровеносные, венозные, сердечно-сосудистые заболевания. Это влияет на психику. Мы занимаем первое место по количеству детей, больных ОРЗ в регионе. Мы лидируем по раковым заболеваниям",- сказал Торопкин.

По данным властей, в июне в Усолье-Сибирском 46 человек родилось, 126 умерло. "Причем умирают как раз все те, кто работал на площадке "Усольехимпрома", те, кто с ней сталкивались. Этим людям около 60 лет",- сказал Торопкин.

По словам мэра города, в основном пострадали те, кто получил свой заряд ртути во время работы.

"Но в опасности не только город Усолье-Сибирское или Усольский район. В опасности вся Иркутская область , потому что пары ртути могут долетать и со шламонакопителя. Я же присутствовал на этом совещании, где (глава Минобороны РФ) Сергей Шойгу сказал, что не надо замалчивать проблему шламонакопителя, который находится без водного зеркала", - отметил мэр Усолья-Сибирского.

По его словам, в шламонакопителе находятся все отходы производства.

"Когда-то они были накрыты водяным зеркалом, а сейчас это сухое поле, где при ветре это все раздувается и несется в разные стороны. И когда говорят про ртуть в Байкале , я нисколько не удивляюсь. Я прекрасно понимаю, что она вверх по течению не поднимается, а спокойно переносится по розе ветров",- сказал Торопкин.

Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.