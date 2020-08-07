В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами. Оставив за скобками печальную историю крымских татар, можно констатировать одно: на полуострове в советские времена возникла специфическая общность людей со своей особой южноостровной ментальностью, и "перемолоть" ее слабой киевской власти за 23 года так и не удалось. Поэтому воевать с Россией "за свою землю" и "своих людей" было попросту некому за отсутствием таковых", - сказал РИА Новости Молохов.