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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:57
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
украина
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https://ria.ru/20200807/1575472854.html
https://ria.ru/20200806/1575460052.html
Умный и так это знает,а этому это бесполезно объяснять
74
При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. .. Про уважение это он зря. Нет его больше!
74
5
белоруссия
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, белоруссия, республика крым, украина

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

08:57 07.08.2020
32817
© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
© РИА Новости / Александр Натрускин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". По его словам, киевские власти безалаберно и бестолково относились к территории Крыма. Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
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Вчера, 07:25
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"При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами. Оставив за скобками печальную историю крымских татар, можно констатировать одно: на полуострове в советские времена возникла специфическая общность людей со своей особой южноостровной ментальностью, и "перемолоть" ее слабой киевской власти за 23 года так и не удалось. Поэтому воевать с Россией "за свою землю" и "своих людей" было попросту некому за отсутствием таковых", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, то, что Крым не является украинской землей, отчетливо понимают даже представители официального Киева.
"Так что Александр Григорьевич ошибается, очень ошибается", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
6 августа, 19:04
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
27862251841
Обсудить 5
Александр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Умный и так это знает,а этому это бесполезно объяснять
7 августа, 08:59
Илья Jlord
7031000
При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. .. Про уважение это он зря. Нет его больше!
7 августа, 09:46
Von Stirliz
7301000
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