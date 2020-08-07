Эксперты назвали самые нестандартные закуски к пиву

"В настоящий момент на рынке представлено большое количество видов и сортов пива. Учитывая предпочтения людей, а также особенности напитка, выбрать подходящие закуски, а иногда и их нестандартные сочетания, может показаться сложной задачей", - говорится в материалах организации.

В топ-списке - франкфуртские говяжьи колбаски "риндсвурст" и варёно-копчёная сарделька из свинины и сала "боквурст". Кроме того, спросом пользуется необычная закуска под названием "метт" или "хакепетер": по сути, это сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями, некое подобие татарского стейка, говорится в сообщении.