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Эксперты назвали самые нестандартные закуски к пиву
Закуски, которые лучше всего подойдут к пиву, зависят как от самого напитка, так и от страны, иногда встречаются нестандартные сочетания, говорится в материалах РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:30
роскачество
еда
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
роскачество, еда, общество

Эксперты назвали самые нестандартные закуски к пиву

08:30 07.08.2020
1581
© Depositphotos / TzidoДве кружки пива
Две кружки пива
© Depositphotos / Tzido
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Закуски, которые лучше всего подойдут к пиву, зависят как от самого напитка, так и от страны, иногда встречаются нестандартные сочетания, говорится в материалах Роскачества.
Международный день пива приходится на первую пятницу августа.

"В настоящий момент на рынке представлено большое количество видов и сортов пива. Учитывая предпочтения людей, а также особенности напитка, выбрать подходящие закуски, а иногда и их нестандартные сочетания, может показаться сложной задачей", - говорится в материалах организации.

Так, один из самых известных пивных продуктов в Бельгии — фруктовый ламбик: в процессе его пивоварения используют ягоды и фрукты, например, землянику, малину, персик, а в качестве закуски нередко подают различные сыры, десерты, сорбеты и даже сладкие пироги.
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Роскачество напоминает, что традиционно самым пивным местом на земле считается Германия, где не только огромный выбор пива, но и закусок, но из сотен видов колбас есть и самые известные. Например, "братвурст", которая производится из свинины в натуральной оболочке и предназначены для жарки на гриле, или "вайсвурст" - белая баварская колбаска из телятины, свиного сала и пряностей.
В топ-списке - франкфуртские говяжьи колбаски "риндсвурст" и варёно-копчёная сарделька из свинины и сала "боквурст". Кроме того, спросом пользуется необычная закуска под названием "метт" или "хакепетер": по сути, это сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями, некое подобие татарского стейка, говорится в сообщении.
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Французская кухня в выборе закусок к пиву не уступает немецкой, а местом страновой культуры хмеля и пивоварения считаются регионы Эльзас и Лотарингии: именно там располагается большая часть пивоваренных заводов. К пиву в эльзасской кухне подают сытный шукрут, который готовится из разных сортов капусты с добавлением в качестве гарнира колбасных изделий, свежей свинины или картофеля.
Большим разнообразием закусок к пиву отличается и скандинавская кухня, а сама Дания входит в мировую десятку стран по экспорту пива. Традиционное датское блюдо в качестве закуски — сморреброд: открытый бутерброд на ржаном хлебе с различными вариантами начинки: лосось с мягким сыром, сельдь с маринованной свеклой, ломтики ростбифа с корнишонами. Страны северной Европы богаты рыбой и морепродуктами, поэтому креветки, раковые шейки и даже устрицы часто используют в качестве закусок в Швеции и Норвегии.
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