"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил белорусского президента Александра Лукашенко посетить Крым с официальным визитом и признать российский статус полуострова.
Ранее Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". По его словам, киевские власти безалаберно и бестолково относились к территории Крыма. Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
"На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году. Александра Григорьевича приглашаю в Крым. Тут на месте мы ему уже и расскажем, и покажем, как все было на самом деле. Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы - Крым наш, российский", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Лукашенко стоит осознать, что вооруженный переворот в Киеве послужил одним из катализаторов Крымской весны, так как все годы нахождения полуострова в составе Украины крымчане "стремились в родную гавань".
"В 2014 году настало то самое время, и никто и ничто не могло остановить крымчан в их стремлении вернуться домой", - подчеркнул Чегринец.