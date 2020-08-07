"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским

"На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году. Александра Григорьевича приглашаю в Крым. Тут на месте мы ему уже и расскажем, и покажем, как все было на самом деле. Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы - Крым наш, российский", - сказал РИА Новости Чегринец.