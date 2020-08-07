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"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил белорусского президента Александра Лукашенко посетить Крым с... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T07:25
дмитрий гордон
александр лукашенко
республика крым
украина
в мире
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Если Лукашенко признает Крым, это будет последнее, что он сделает в своей политической карьере: ему его родные украинцы устроят Майдан-не зря тысячи представителей незалежной крутятся в Белоруссии, ожидая приказа.
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8
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий гордон, александр лукашенко, республика крым, украина, в мире

"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским

07:25 07.08.2020
29481
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым
© Фото : Александр Андреев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил белорусского президента Александра Лукашенко посетить Крым с официальным визитом и признать российский статус полуострова.
Ранее Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". По его словам, киевские власти безалаберно и бестолково относились к территории Крыма. Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
"На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году. Александра Григорьевича приглашаю в Крым. Тут на месте мы ему уже и расскажем, и покажем, как все было на самом деле. Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы - Крым наш, российский", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Лукашенко стоит осознать, что вооруженный переворот в Киеве послужил одним из катализаторов Крымской весны, так как все годы нахождения полуострова в составе Украины крымчане "стремились в родную гавань".
"В 2014 году настало то самое время, и никто и ничто не могло остановить крымчан в их стремлении вернуться домой", - подчеркнул Чегринец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
51453261480
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Дмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если Лукашенко признает Крым, это будет последнее, что он сделает в своей политической карьере: ему его родные украинцы устроят Майдан-не зря тысячи представителей незалежной крутятся в Белоруссии, ожидая приказа.
7 августа, 07:37
Андрей Викторович
21000118
Лукашенко сдулся. Даже если его выберут он потерял доверие России
7 августа, 09:28
Ю.Юрий .
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