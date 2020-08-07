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В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:36
россия
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, госдума рф, экономика

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто

04:39 07.08.2020 (обновлено: 06:36 07.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову.
В обращении отмечается, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.

"Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).

Власов считает, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной - для отечественного автопрома, и просит Минфин проанализировать возможность реализации инициативы.
В настоящее время транспортный налог в России исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.
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