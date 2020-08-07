Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575471907.html
Чем опасен просроченный чай
Что происходит с чаем, когда он слишком долго хранится, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:09
здоровье - общество
чай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034525_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_4fd02fa14e8e7c1429bd7c8faa7065d6.jpg
https://ria.ru/20200729/1575080387.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034525_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_4fd02fa14e8e7c1429bd7c8faa7065d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034525_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_ee3e40a6648b1c15a5ecf96eb18168f9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034525_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_82ac6967bdf7f04703b7611bb35f4f4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, чай, общество

Чем опасен просроченный чай

04:09 07.08.2020
1237
© Depositphotos / annafrbyЧаепитие в русском стиле
Чаепитие в русском стиле
© Depositphotos / annafrby
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Что происходит с чаем, когда он слишком долго хранится, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
У каждого продукта есть свой срок годности. Одни продукты хранятся годами, другие могут испортиться через несколько дней. У чая все зависит от его вида, рассказал Владимир Викулов. В интервью радио Sputnik агроном объяснил, что чай пуэр со временем улучшает свой вкус, а обычный листовой чай, наоборот, теряет полезные свойства.
"Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цена. Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально", – считает агроном.
Чай сам по себе – достаточно уязвимый продукт, отметил Владимир Викулов. Он очень восприимчив к запахам, влажности, наличию различных веществ рядом с ним.
"При хранении чая дома желательно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической. Непродолжительное время, несколько недель, можно хранить в картонной таре. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это увеличит срок хранения", – сказал в беседе с радио Sputnik Владимир Викулов.
Агроном объяснил, что происходит с чаем после окончания срока годности.
"Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного", – отметил Владимир Викулов.
Продажа мороженого в Москве
29 июля, 08:33
Роскачество предупредило о вреде холодного чая и кофе
1723031
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоЧайОбщество
Рекомендуем
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Автомобили
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
Смартфон
Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Пентаграмма
В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора
Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
Актриса Кристина Асмус
Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет
Выдача номеров в ГИБДД
МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
Разрушенный порт города Бейрут
СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Бизнесмен Игорь Коломойский
В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости
Елена Исинбаева
Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
Лента новостейМолния