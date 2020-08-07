Чем опасен просроченный чай

"Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цена. Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально", – считает агроном.