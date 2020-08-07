Чем опасен просроченный чай

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Что происходит с чаем, когда он слишком долго хранится, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
У каждого продукта есть свой срок годности. Одни продукты хранятся годами, другие могут испортиться через несколько дней. У чая все зависит от его вида, рассказал Владимир Викулов. В интервью радио Sputnik агроном объяснил, что чай пуэр со временем улучшает свой вкус, а обычный листовой чай, наоборот, теряет полезные свойства.
"Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цена. Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально", – считает агроном.
Чай сам по себе – достаточно уязвимый продукт, отметил Владимир Викулов. Он очень восприимчив к запахам, влажности, наличию различных веществ рядом с ним.
"При хранении чая дома желательно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической. Непродолжительное время, несколько недель, можно хранить в картонной таре. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это увеличит срок хранения", – сказал в беседе с радио Sputnik Владимир Викулов.
Агроном объяснил, что происходит с чаем после окончания срока годности.
"Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного", – отметил Владимир Викулов.
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