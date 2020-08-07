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Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет
Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram историей, за которую ей стыдно последние 20 лет. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:08
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет

02:51 07.08.2020 (обновлено: 06:08 07.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram историей, за которую ей стыдно последние 20 лет.
"Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем". Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась", - рассказала Асмус.
По словам актрисы, рисунок получился "реально крутым".
"Я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор...", - призналась она.
В июне Асмус объявила о намерении развестись после семи лет брака со своим мужем, комиком Гариком Харламов, супруги опубликовали соответствующие посты в своих соцсетях. Асмус и Харламов подчеркнули, что в их расставании не виноваты ни скандальный фильм "Текст", ни третьи лица.
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