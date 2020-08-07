Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram историей, за которую ей стыдно последние 20 лет.
"Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем". Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась", - рассказала Асмус.
По словам актрисы, рисунок получился "реально крутым".
"Я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор...", - призналась она.
В июне Асмус объявила о намерении развестись после семи лет брака со своим мужем, комиком Гариком Харламов, супруги опубликовали соответствующие посты в своих соцсетях. Асмус и Харламов подчеркнули, что в их расставании не виноваты ни скандальный фильм "Текст", ни третьи лица.