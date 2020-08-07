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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:03
александр лукашенко
владимир путин
борис ельцин
белоруссия
политика
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Ну Вобщем правильно Батька сказал. Люди маленького роста очень самовлюбленны и тщеславны.
26
там не трещина, там пропасть на самом деле. у них ведь разные планы на будущее России, диаметрально противоположные
25
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, владимир путин, борис ельцин, белоруссия, политика

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

02:24 07.08.2020 (обновлено: 04:03 07.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин - ред.) сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок", - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, не жалел ли Ельцин, что выбрал Путина преемником.

Лукашенко заявил, что "Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему все время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно, неприемлемо, и это не для Путина".
"И вот это первая причина… может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем", - добавил президент Белоруссии.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБорис ЕльцинБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Ну Вобщем правильно Батька сказал. Люди маленького роста очень самовлюбленны и тщеславны.
7 августа, 05:02
М Михаил Пронин
2020121
там не трещина, там пропасть на самом деле. у них ведь разные планы на будущее России, диаметрально противоположные
7 августа, 03:41
Министр Правды
2400001
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