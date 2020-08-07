Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин - ред.) сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок", - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, не жалел ли Ельцин, что выбрал Путина преемником.