Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин - ред.) сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок", - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, не жалел ли Ельцин, что выбрал Путина преемником.
Лукашенко заявил, что "Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему все время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно, неприемлемо, и это не для Путина".
"И вот это первая причина… может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем", - добавил президент Белоруссии.