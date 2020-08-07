https://ria.ru/20200807/1575470549.html
Туристы рассказали, где планируют отдыхать осенью
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где они собираются отдохнуть в бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:52
2020-08-07T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где они собираются отдохнуть в бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2900 пользователей и выяснили, что большинство из них (74 процента) еще не были в отпуске. Половина — уже запланировали каникулы на ближайшее время, а остальные пока не собираются отдыхать.
При этом 73 процента опрошенных надеются отправиться в путешествие осенью: они считают, что бархатный сезон в этом году окажется лучше летнего. Туристы уже бронируют авиабилеты. На сентябрь-октябрь чаще всего выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и Красноярск.
При этом 57 процентов респондентов думают, что бюджетным отдых в это время не будет. Однако, по данным раннего бронирования на сентябрь и октябрь, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону составляет 6700 рублей, что почти на 20 процентов дешевле, чем в августе.
Открытие границ с другими странами для многих может стать поводом взять еще один отпуск осенью: 55 процентов опрошенных отметили, что готовы отдохнуть еще раз в этом году. Список желаемых для отдыха стран возглавили Турция, Черногория и Италия.