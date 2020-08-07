В Италии турист повредил 200-летнюю скульптуру, пока позировал для фото

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В музее Антонио Кановы, в итальянской коммуне Поссаньо австрийский турист сел на скульптуру XIX века, чтобы сделать фотографию, и сломал произведению искусства три пальца, В музее Антонио Кановы, в итальянской коммуне Поссаньо австрийский турист сел на скульптуру XIX века, чтобы сделать фотографию, и сломал произведению искусства три пальца, сообщает Upi.

Сотрудники музея опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что турист сидит на гипсовой скульптуре Полины Боргезе Бонапарт (сестра Наполеона). Она изображена в образе древнеримской богини любви Венеры. Позже охранник заметил, что мужчина сломал три пальца на ноге статуи.

Изначально его личность не была установлена, но представители музея сообщили, что он самостоятельно связался с ними и принес свои извинения, а также предложил оплатить расходы по восстановлению экспоната.

По словам туриста, он понял, что натворил, только когда услышал об инциденте из австрийских СМИ.