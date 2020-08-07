Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200807/1575460509.html
В Италии турист повредил 200-летнюю скульптуру, пока позировал для фото
В музее Антонио Кановы, в итальянской коммуне Поссаньо австрийский турист сел на скульптуру XIX века, чтобы сделать фотографию, и сломал произведению искусства... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:18
туризм
туризм
музеи
туристы
новости - туризм
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54123a0850c386e27a8703173aaa666b.jpg
https://ria.ru/20200728/1575000054.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54123a0850c386e27a8703173aaa666b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_47ac2e1995526c0afb77aedc594892e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_61a897406657b3c399f1d93517a10aea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, музеи, туристы, новости - туризм, италия

В Италии турист повредил 200-летнюю скульптуру, пока позировал для фото

00:18 07.08.2020
357
© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В музее Антонио Кановы, в итальянской коммуне Поссаньо австрийский турист сел на скульптуру XIX века, чтобы сделать фотографию, и сломал произведению искусства три пальца, сообщает Upi.
Сотрудники музея опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что турист сидит на гипсовой скульптуре Полины Боргезе Бонапарт (сестра Наполеона). Она изображена в образе древнеримской богини любви Венеры. Позже охранник заметил, что мужчина сломал три пальца на ноге статуи.
Изначально его личность не была установлена, но представители музея сообщили, что он самостоятельно связался с ними и принес свои извинения, а также предложил оплатить расходы по восстановлению экспоната.
По словам туриста, он понял, что натворил, только когда услышал об инциденте из австрийских СМИ.
Сотрудники музея сейчас разрабатывают план реконструкции произведения искусства. Пока неясно, будет ли турист оштрафован.
Первый в мире роскошный эко-отель класса люкс Anthénea
28 июля, 00:40Туризм
На побережье Франции появился уникальный эко-отель
000000
ТуризмТуризмМузеитуристыНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр
Последствия взрыва в Ливане
После взрыва в Бейруте задержали 16 человек
Последствия взрыва в Бейруте
СМИ: в Бейруте директора порта задержали по делу о взрыве
Скриншот шоу #КонечноВася
Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Старт строительства роботизированной молочной фермы в поселке Васильевское Вологодского района
На Вологодчине построят еще одну роботизированную ферму
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
Продюсер Андрей Разин
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Астероид в представлении художника
Рогозин рассказал о планах отправки экспедиции на астероид
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Лента новостейМолния