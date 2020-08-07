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Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия
Согласитесь, что от человека по имени Чжэн Ван не всякий будет ждать озарений по поводу творчества Уильяма Шекспира. Но вот Чжэн (точнее, профессор политологии... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:00
китай
сша
авторы
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Посыл о том что демократия выбирает любого кроме компетентного в общем верен, причем именно сейчас когда технологии промывания мозгов совершенней на порядок чем раньше. Но это в первую очередь навевает на мысль что с Путиным нам повезло, а америке уже давно ни в чем не везет.
43
Кто печатает деньги, тот и правит. Все остальное театральный фасад
34
6
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575459200_0:266:2908:1902_1400x0_80_0_0_86718fe401f9c67c96a68d8833741d29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, сша, авторы

Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия

08:00 07.08.2020
10261
© AP Photo / Andy WongЖенщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Согласитесь, что от человека по имени Чжэн Ван не всякий будет ждать озарений по поводу творчества Уильяма Шекспира. Но вот Чжэн (точнее, профессор политологии Чжэн) говорит нам: то, что сейчас происходит между США и Китаем, — типично шекспировский сюжет. Это когда все в жизни героев идет хуже и хуже и они этого не могут изменить. Причина же в том, что они просто не понимают суть, скрытые пружины событий — и никто из второстепенных героев не объясняет им, в чем дело. Трагедии Шекспира — это, говоря современным языком, проблема отсутствия коммуникаций.
Публикацию, о которой идет речь, можно прочитать в токийской газете Japan Times, сам же Чжэн, вообще-то, американец, преподает в Школе дипломатии и международных отношений Университета Сетон-Холл в штате Нью-Джерси, США. И душа у него болит, судя по тексту, не столько за Китай, сколько за Америку, которая в своей китайской политике выглядит примерно так:
Отелло: Платок!..
Бьянка: Ну, так и что ж, что нет платка?
Отелло, посмотри вокруг — здесь много умных,
Умелых, знающих, как факты раскопать,
Как ставки очные нам всем устроить,
Как экспертизу быстро провести…
Отелло: Платок! Платок!
Если помимо Шекспира, то суть происходящего профессор Чжэн определяет так: дело у Пекина и Вашингтона идет к катастрофе, и изменить ход событий кажется почти невозможным. Обе стороны говорят и делают такие вещи, которые в прежние десятилетия были бы невозможны. Причем больше проиграет в такой ситуации не обязательно Китай.
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
5 августа, 08:00
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Ну, на эту тему — кто проиграет — сейчас публикаций сколько угодно по всему миру. Вот свежая из гонконгской South China Morning Post: "развод" экономик США и их союзников с Китаем — это легко сказать, но трудно сделать; страна, где уже 76 процентов экономического роста обеспечивается внутренним потреблением, не сильно уязвима путем ограничений ее внешней торговли; Китай сейчас оказался первым экономическим партнером для 124 стран мира, а США — только для 56…
От множества прочих публикаций на тему "не воюйте с Китаем, проиграете" статья шекспиролюба Чжэна отличается одной хорошей мыслью. Он напоминает, что во все предыдущие эпохи в китайской политике США всегда участвовало множество компетентных людей — военных, дипломатов, прочих специалистов. Такие же работали с китайской стороны. И они, совместно, довольно успешно разряжали множество постоянно возникавших конфликтов. А сейчас на высших позициях в США мы видим "шокирующее отсутствие пригодности или опыта". Уровнем же пониже наблюдается множество "экспертов", которые не знают китайского, никогда не были в Китае, но именно их слушают. И принимают, и ретранслируют насаждаемый ими совершенно фантастический образ Китая как всемирного хищника и коммунистического агрессора. А эксперты с солидным послужным списком замолчали. И чего тогда ожидать, например, от командира военного корабля или самолета?
Китайский ответ — повышение градуса словесной агрессивности. А чего же, с другой стороны, вы хотите, если этим людям в лицо говорят какой-то запредельный бред об их собственной стране? Россия, помнится, тоже столкнулась с этим феноменом несколько лет назад, в виде представительницы Госдепартамента Джейн Псаки, а потом и множества прочих. А особенность человеческой психологии в том, что когда тебе нагло врут о тебе же в лицо, то воспринимается это не как позорное невежество, а как агрессия. И ответ чаще получается таким же.
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
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Это новая ситуация на мировой арене; раньше предполагалось, что люди, получающие зарплаты на государственных должностях, по умолчанию должны либо иметь собственные знания, либо знать, чью экспертизу использовать и в каких случаях. Но этого больше нет. Более того, есть невиданный хаос и паралич государственного управления по всему миру, вызванный разгромом экономик и озверением обществ от тотальных карантинов. А что вы хотите, если экономика США упала во втором квартале на 32,9 процента, а Франциина 13,8 процента и так далее? Перед лицом такой катастрофы ни одно правительство не имеет прежнего вкуса к внешнеполитической деятельности.

И вот Чжэн Ван летаргически констатирует: почему-то ни одна страна мира и ни одна иная сила не предлагает США и КНР посредничество, долгое разбирательство и урегулирование нынешней невозможной ситуации. Ну точно как почти во всех пьесах Шекспира, где всего-то нужно было, чтобы вышел кто-то, понимающий суть событий, и объяснил ее этому Отелло или, допустим, Гамлету… Все чего-то ждут. Например, того, уцелеют ли вообще США после предстоящих в ноябре выборов. А ведь неприятности с Китаем могут случиться куда раньше.

Но здесь мы сталкиваемся с одной существенной особенностью мышления профессора Чжэна и еще миллиардов людей в придачу. А с чего это они вообще взяли, что на высших и средних должностях должны быть люди знаний и компетентности? Демократия — или то, что называется демократией сегодня — ничего такого не подразумевает. Она не о том, что управлять должны грамотные и заслуженные люди, а о том, что правит тот, кого изберут. Хоть комедийный актер (Зеленский), хоть цирковой клоун. Все прочее, насчет государства как олицетворения компетентности, — это ваши иллюзии из прошлых эпох. А сейчас эпоха наступает иная — когда невозможное (по умолчанию, по консенсусу множества людей) становится возможным: захочет избиратель США видеть на высшем посту угнетенную гомосексуальную негритянку с одной ногой — так и будет. Правда, это означает, что дальше мир нужно будет создавать заново, а останутся ли в том мире США или Китай в их нынешнем виде — это надо еще будет посмотреть.
Дети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине
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Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой
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КитайСШААвторы
Популярные комментарии
Посыл о том что демократия выбирает любого кроме компетентного в общем верен, причем именно сейчас когда технологии промывания мозгов совершенней на порядок чем раньше. Но это в первую очередь навевает на мысль что с Путиным нам повезло, а америке уже давно ни в чем не везет.
7 августа, 10:32
ffrolgohom
31120000
Кто печатает деньги, тот и правит. Все остальное театральный фасад
7 августа, 10:33
Alex Xrom
11201020
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