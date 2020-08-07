Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия

Согласитесь, что от человека по имени Чжэн Ван не всякий будет ждать озарений по поводу творчества Уильяма Шекспира . Но вот Чжэн (точнее, профессор политологии Чжэн) говорит нам: то, что сейчас происходит между США Китаем , — типично шекспировский сюжет. Это когда все в жизни героев идет хуже и хуже и они этого не могут изменить. Причина же в том, что они просто не понимают суть, скрытые пружины событий — и никто из второстепенных героев не объясняет им, в чем дело. Трагедии Шекспира — это, говоря современным языком, проблема отсутствия коммуникаций.

Публикацию , о которой идет речь, можно прочитать в токийской газете Japan Times, сам же Чжэн, вообще-то, американец, преподает в Школе дипломатии и международных отношений Университета Сетон-Холл в штате Нью-Джерси , США. И душа у него болит, судя по тексту, не столько за Китай, сколько за Америку, которая в своей китайской политике выглядит примерно так:

Отелло: Платок!..

Бьянка: Ну, так и что ж, что нет платка?

Отелло, посмотри вокруг — здесь много умных,

Умелых, знающих, как факты раскопать,

Как ставки очные нам всем устроить,

Как экспертизу быстро провести…

Отелло: Платок! Платок!

Если помимо Шекспира, то суть происходящего профессор Чжэн определяет так: дело у Пекина Вашингтона идет к катастрофе, и изменить ход событий кажется почти невозможным. Обе стороны говорят и делают такие вещи, которые в прежние десятилетия были бы невозможны. Причем больше проиграет в такой ситуации не обязательно Китай.

Ну, на эту тему — кто проиграет — сейчас публикаций сколько угодно по всему миру. Вот свежая из гонконгской South China Morning Post: "развод" экономик США и их союзников с Китаем — это легко сказать, но трудно сделать; страна, где уже 76 процентов экономического роста обеспечивается внутренним потреблением, не сильно уязвима путем ограничений ее внешней торговли; Китай сейчас оказался первым экономическим партнером для 124 стран мира, а США — только для 56…

От множества прочих публикаций на тему "не воюйте с Китаем, проиграете" статья шекспиролюба Чжэна отличается одной хорошей мыслью. Он напоминает, что во все предыдущие эпохи в китайской политике США всегда участвовало множество компетентных людей — военных, дипломатов, прочих специалистов. Такие же работали с китайской стороны. И они, совместно, довольно успешно разряжали множество постоянно возникавших конфликтов. А сейчас на высших позициях в США мы видим "шокирующее отсутствие пригодности или опыта". Уровнем же пониже наблюдается множество "экспертов", которые не знают китайского, никогда не были в Китае, но именно их слушают. И принимают, и ретранслируют насаждаемый ими совершенно фантастический образ Китая как всемирного хищника и коммунистического агрессора. А эксперты с солидным послужным списком замолчали. И чего тогда ожидать, например, от командира военного корабля или самолета?

Китайский ответ — повышение градуса словесной агрессивности. А чего же, с другой стороны, вы хотите, если этим людям в лицо говорят какой-то запредельный бред об их собственной стране? Россия, помнится, тоже столкнулась с этим феноменом несколько лет назад, в виде представительницы Госдепартамента Джейн Псаки, а потом и множества прочих. А особенность человеческой психологии в том, что когда тебе нагло врут о тебе же в лицо, то воспринимается это не как позорное невежество, а как агрессия. И ответ чаще получается таким же.

Это новая ситуация на мировой арене; раньше предполагалось, что люди, получающие зарплаты на государственных должностях, по умолчанию должны либо иметь собственные знания, либо знать, чью экспертизу использовать и в каких случаях. Но этого больше нет. Более того, есть невиданный хаос и паралич государственного управления по всему миру, вызванный разгромом экономик и озверением обществ от тотальных карантинов. А что вы хотите, если экономика США упала во втором квартале на 32,9 процента , а Франции на 13,8 процента и так далее? Перед лицом такой катастрофы ни одно правительство не имеет прежнего вкуса к внешнеполитической деятельности.

И вот Чжэн Ван летаргически констатирует: почему-то ни одна страна мира и ни одна иная сила не предлагает США и КНР посредничество, долгое разбирательство и урегулирование нынешней невозможной ситуации. Ну точно как почти во всех пьесах Шекспира, где всего-то нужно было, чтобы вышел кто-то, понимающий суть событий, и объяснил ее этому Отелло или, допустим, Гамлету… Все чего-то ждут. Например, того, уцелеют ли вообще США после предстоящих в ноябре выборов. А ведь неприятности с Китаем могут случиться куда раньше.