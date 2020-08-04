Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575326348.html
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Валовой внутренний продукт США во втором квартале сократился на 32,9 процента — это абсолютный исторический рекорд, превзошедший все прогнозы аналитиков... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:00
министерство торговли сша
мвф
федеральная резервная система сша
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569630861_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_7223ca9900c0a92e10fd18a1112830f7.jpg
https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200723/1574741670.html
https://ria.ru/20200715/1574329126.html
зато экономика России не рухнула ни на миллиметр , потому что давно лежит на дне и не подаёт признаков жизни
165
У них экономика в труху, а у нас их доллар вверх лезет. Сюр какой то.
119
49
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569630861_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_7223ca9900c0a92e10fd18a1112830f7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569630861_193:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_c4c067697d88bcc3fdb2790c2fcfa15e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569630861_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_ec1899c723b27f3f66032a7e9517f540.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство торговли сша, мвф, федеральная резервная система сша, сша, экономика

Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть

08:00 04.08.2020
16510
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
© REUTERS / Joshua Roberts
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Валовой внутренний продукт США во втором квартале сократился на 32,9 процента — это абсолютный исторический рекорд, превзошедший все прогнозы аналитиков. Экономисты констатируют: американская экономика находится в глубочайшей рецессии. И это несмотря на многотриллионные стимулы Федрезерва, а также запуск печатного станка.

Худший квартал в истории

В январе — марте ВВП США потерял пять процентов, положив конец 11-летнему экономическому росту. Сказался мощный спад потребительских расходов, на которые приходится почти 70% экономической активности.
Из-за карантина, остановки бизнеса и высокой заболеваемости экономисты ожидали двузначного обвала во втором квартале. Худшие опасения подтвердились.

Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности.

Такого еще не было. Предыдущий квартальный антирекорд зафиксировали в 1958-м — минус десять процентов. А годовой — в 1932-м: 12,9%.
Российские рубли
30 июля, 08:00
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Пока опубликовали предварительные данные. Уточненные представят 27 августа.
"Введенные в марте — апреле ограничения передвижения частично отменили в некоторых районах страны в мае и июне, домашние хозяйства и коммерческие структуры получили от государства пособия. Но предприятия и образовательные учреждения продолжали работать в удаленном формате, а потребители отказались от расходов", — говорится в докладе ведомства.

Глубочайшая рецессия

Крупнейшие инвестбанки Goldman Sachs и JP Morgan уже в апреле предупреждали о неизбежной рецессии. Теперь это признали официально: спад два квартала подряд, причем глубочайший.
Волна банкротств привела к резкому скачку безработицы — до 14,7%. По данным Минтруда США, сейчас пособие получают 17 миллионов американцев.
Американские доллары
23 июля, 08:00
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Ни Великая депрессия, ни "Великая рецессия" (2008 года), ни какой-либо другой из более чем трех десятков экономических кризисов, случившихся за последние два столетия, не вызывали столь резкого ослабления экономики за такой короткий промежуток времени.

Восстановление не скоро

В Белом доме подчеркивают, что экономика вступила в кризис в лучшей форме, чем двенадцать лет назад. К примеру, долговая нагрузка домохозяйств до пандемии была ниже, чем в канун 2008-го. А восстановлению помогут стимулы федерального правительства. С марта в рынки влили огромную сумму — порядка шести триллионов долларов.

При этом Международный валютный фонд оценивает падение не в 33, а в 37 процентов. И восстановления, которого ждали в третьем квартале, пока не видно.

"Из-за роста числа заражений вирусом экономика остановилась на несколько недель, поскольку потребители избегают расходов и не совершают поездки в условиях продолжающихся увольнений", — отмечает Bloomberg.
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
15 июля, 08:00
Стратегический запас: в США оценили золотую стратегию России
"Это ужасно, — говорит Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit. — Мы никогда не видели ничего подобного".
"Отчет Министерства торговли показал, насколько глубока и мрачна та дыра, в которую провалилась экономика", — констатирует Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics. Для выхода из этой ситуации потребуется много времени.

Как указывают эксперты швейцарской банковской группы Julius Baer, сокращение рабочих мест продолжается, а потому американцам стоит ждать роста безработицы в результате реструктуризации компаний и предстоящего всплеска банкротств.

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам года экономика США сократится на 6,6%. Кроме "коронавирусных", ее тянут вниз фундаментальные риски, а также действия регулятора. В первую очередь — огромные государственный и корпоративный долги, плюс перспектива длительного периода низкой или даже отрицательной инфляции из-за нулевых ставок ФРС.
Значительная часть населения Соединенных Штатов столкнется с серьезным ухудшением качества жизни и большими экономическими трудностями в последующие несколько лет, предупреждают в МВФ.
34026311672394
Обсудить 49
Министерство торговли СШАМВФФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
зато экономика России не рухнула ни на миллиметр , потому что давно лежит на дне и не подаёт признаков жизни
4 августа, 10:17
F-16 Viper
95411361
У них экономика в труху, а у нас их доллар вверх лезет. Сюр какой то.
4 августа, 08:19
Дик Котов
73752230
Рекомендуем
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Американская активистка Кэндис Оуэнс
Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости
Александр Лысенко
"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Вход в сельский магазин
"Никто своего не держит": вся правда о бизнесе в российской глубинке
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
15:18Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
15:12В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
15:08В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Лента новостейМолния