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Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя решение Twitter маркировать аккаунты государственных СМИ, отметил, что в РФ не стесняются своего... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:00
дмитрий киселев
twitter
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий киселев, twitter, общество

Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ

23:00 06.08.2020
1709
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя решение Twitter маркировать аккаунты государственных СМИ, отметил, что в РФ не стесняются своего государства, а также обратил внимание, что и на Западе существует традиция госмедиа.
Twitter в четверг заявил, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты представителей постоянных членов Совбеза ООН, в том числе чиновников и дипломатов.
"В отличие от США мы не стесняемся своего государства. Государственные СМИ - европейская традиция. Они есть во Франции и Италии. Британская ВВС живет на налог, собираемый государством. Twitter хочет лишить своих читателей выбора?", - сказал Киселев РИА Новости.
Ранее в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня" отмечалось, что компании Twitter, помечающей иностранные государственные СМИ, во избежание обвинений в двойных стандартах следует аналогичным образом поступать в отношении самих западных СМИ.
Ряд аккаунтов ресурсов МИА "Россия сегодня", в том числе РИА Новости, Sputnik, "Прайм", уже помечены в Twitter как российские государственные издания.
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