Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев , комментируя решение Twitter маркировать аккаунты государственных СМИ, отметил, что в РФ не стесняются своего государства, а также обратил внимание, что и на Западе существует традиция госмедиа.

Twitter в четверг заявил, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты представителей постоянных членов Совбеза ООН, в том числе чиновников и дипломатов.

"В отличие от США мы не стесняемся своего государства. Государственные СМИ - европейская традиция. Они есть во Франции и Италии. Британская ВВС живет на налог, собираемый государством. Twitter хочет лишить своих читателей выбора?", - сказал Киселев РИА Новости.

Ранее в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня" отмечалось, что компании Twitter, помечающей иностранные государственные СМИ, во избежание обвинений в двойных стандартах следует аналогичным образом поступать в отношении самих западных СМИ.