Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575468131.html
Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости
В официальных аккаунтах в Twitter российских госорганов и ряда СМИ, в том числе РИА Новости, появилась специальная маркировка. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:16
россия
владимир путин
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04dcd6c52625f42129b7a7b023147626.jpg
https://ria.ru/20200605/1572533757.html
https://ria.ru/20200605/1572527532.html
19
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04dcd6c52625f42129b7a7b023147626.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9ee7da074b59a8e73108284f06edfb0b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_367b98c924fea6b284a6d7fe20e4b479.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, twitter, общество

Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости

22:23 06.08.2020 (обновлено: 23:16 06.08.2020)
4908
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В официальных аккаунтах в Twitter российских госорганов и ряда СМИ, в том числе РИА Новости, появилась специальная маркировка.
Так, страницы президента, правительства, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева помечены как "Правительственная учетная запись, Россия".
На страницах РИА Новости, Вести и Вести FM, RT, личной странице главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян — маркировка "Государственное издание, Россия".
При этом многие страницы пока не помечены. По ситуации на 23:00 мск Twitter оставил без маркировки официальные страницы российских министерств и ведомств, госкорпораций. Страницы вице-премьеров и министров, депутатов и других чиновников также не получили специальной отметки.
Андрей Климов
5 июня, 16:59
Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ
Ранее в Twitter сообщили, что начнут помечать страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также органов власти постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Франции, США, Великобритании и Китая.
В будущем американская компания планирует расширять этот список.
Там также отмечали, что будут маркировать как профили самих государственных изданий, так и страницы их руководителей.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили РИА Новости, что следят за развитием ситуации и ждут, "когда же уже Twitter начнет во избежание обвинений в проявлении двойных стандартов маркировать аналогичным образом американское "Радио Свобода", британскую BBC и немецкую Deutsche Welle".
"Соответствующий запрос уже направлен в Twitter нашими корреспондентами", — добавили в холдинге.
Страница социальной сети Фейсбук
5 июня, 15:44
Глава СЖР раскритиковал маркировку государственных СМИ в Facebook
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в России не стесняются своего государства.
"Государственные СМИ — европейская традиция. Они есть во Франции и Италии. Британская ВВС живет на налог, собираемый государством. Twitter хочет лишить своих читателей выбора?" — сказал Киселев РИА Новости.
Ряд аккаунтов ресурсов МИА "Россия сегодня", в том числе РИА Новости, Sputnik, "Прайм", уже пометили в Twitter как российские государственные издания.
304961450
Обсудить 19
РоссияВладимир ПутинTwitterОбщество
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Кадр из фильма Малефисента
Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Бритни Спирс
Бритни Спирс напугала поклонников странным танцем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Женщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме
Только преодолев травму Хиросимы, Япония договорится с Россией по Курилам
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Лента новостейМолния