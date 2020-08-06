Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В официальных аккаунтах в Twitter российских госорганов и ряда СМИ, в том числе РИА Новости, появилась специальная маркировка.

Так, страницы президента, правительства, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева помечены как "Правительственная учетная запись, Россия".

На страницах РИА Новости, Вести и Вести FM, RT, личной странице главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян — маркировка "Государственное издание, Россия".

При этом многие страницы пока не помечены. По ситуации на 23:00 мск Twitter оставил без маркировки официальные страницы российских министерств и ведомств, госкорпораций. Страницы вице-премьеров и министров, депутатов и других чиновников также не получили специальной отметки.

Ранее в Twitter сообщили, что начнут помечать страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также органов власти постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Франции, США, Великобритании и Китая.

В будущем американская компания планирует расширять этот список.

Там также отмечали, что будут маркировать как профили самих государственных изданий, так и страницы их руководителей.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили РИА Новости, что следят за развитием ситуации и ждут, "когда же уже Twitter начнет во избежание обвинений в проявлении двойных стандартов маркировать аналогичным образом американское "Радио Свобода", британскую BBC и немецкую Deutsche Welle".

"Соответствующий запрос уже направлен в Twitter нашими корреспондентами", — добавили в холдинге.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в России не стесняются своего государства.

"Государственные СМИ — европейская традиция. Они есть во Франции и Италии. Британская ВВС живет на налог, собираемый государством. Twitter хочет лишить своих читателей выбора?" — сказал Киселев РИА Новости.