Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575467916.html
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Российские и немецкие парламентарии возмутились из-за заявления американских сенаторов, пригрозивших порту в городе Засниц в Германии санкциями из-за "Северного РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:16
вальдемар гердт
россия
северный поток — 2
сергей цеков
газпром
германия
сша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1031:0:3140:1186_1400x0_80_0_0_d9a381118dca8873c356c304dbb69c07.jpg
https://ria.ru/20200804/1575331436.html
https://ria.ru/20200731/1575210166.html
https://ria.ru/20200730/1575191718.html
В России и Германии ответили только словесными возмущениями на угрозы США. Вот если бы Россия и Германия потопила пару американских танкеров для перевозки СПГ, тогда бы в Вашингтоне язык прикусили. )))))
208
лет 10 ещё строиться будет
164
15
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1031:0:3140:1186_1400x0_80_0_0_d9a381118dca8873c356c304dbb69c07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1171:0:3140:1477_1400x0_80_0_0_fdcbe1e4f1aefe67515f7d07801381e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1719:0:3140:1421_1400x0_80_0_0_4951876d77efe2ecb52b3fc1eed3cf5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, сергей цеков, газпром, германия, сша, в мире, экономика

В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

22:16 06.08.2020 (обновлено: 23:16 06.08.2020)
17241
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские и немецкие парламентарии возмутились из-за заявления американских сенаторов, пригрозивших порту в городе Засниц в Германии санкциями из-за "Северного потока — 2".
Так, член Совфеда Сергей Цеков заявил RT, что американских политиков охватила мания величия.
"Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы", — пояснил парламентарий.
Он добавил, что кого-то в Германии угрозы американцев могут напугать, но выразил надежду, что немецкое общество отвергнет такие заявления.
Кроме того, уверен Цеков, США не достигнут своей цели, а "Северный поток — 2" достроят и сдадут в эксплуатацию.
Строительство газопровода Северный поток-2
4 августа, 04:15
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Официальный представитель фракции бундестага "Альтернатива для Германии" по энергетике депутат Штеффен Котре назвал письмо американских сенаторов "прямым вмешательством в суверенные дела Германии".
"Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности газовой политики Германии и Европы", — добавил он.
Пардаментарий призвал дать "немедленный и прямой ответ" на угрозы американских коллег.
"Эти инициаторы (письма. — Прим. ред.) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС, в частности в Германию", — заявил он РИА Новости.
Он призвал европейцев к единству, так как это, уверен депутат, покажет, насколько дееспособен Евросоюз.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
31 июля, 12:18
В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
С Котре согласился его коллега, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Он призвал дать "адекватный ответ на наглость" американцев и подчеркнул, что союзники так не поступают.
"Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого", — заявил Гердт РИА Новости.
Ранее газета Handellsblatt сообщила о письме трех американских сенаторов руководству Fährhafen Sassnitz GmbH с угрозой "финансового уничтожения", если компания продолжит работать над проектом газопровода.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
30 июля, 21:26
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
297225027386
Обсудить 15
Вальдемар ГердтРоссияСеверный поток — 2Сергей ЦековГазпромГерманияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
В России и Германии ответили только словесными возмущениями на угрозы США. Вот если бы Россия и Германия потопила пару американских танкеров для перевозки СПГ, тогда бы в Вашингтоне язык прикусили. )))))
6 августа, 23:01
Нефертити Васильевна Фишман
6724012312
лет 10 ещё строиться будет
6 августа, 23:05
Вадим Антонов
111511145
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Twitter
Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Бритни Спирс
Бритни Спирс напугала поклонников странным танцем
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Актриса Кристина Асмус
Асмус рассказала, чего стыдится последние 20 лет
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
Пентаграмма
В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Лента новостейМолния