В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские и немецкие парламентарии возмутились из-за заявления американских сенаторов, пригрозивших порту в городе Засниц в Германии санкциями из-за "Северного потока — 2".
Так, член Совфеда Сергей Цеков заявил RT, что американских политиков охватила мания величия.
"Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы", — пояснил парламентарий.
Он добавил, что кого-то в Германии угрозы американцев могут напугать, но выразил надежду, что немецкое общество отвергнет такие заявления.
Кроме того, уверен Цеков, США не достигнут своей цели, а "Северный поток — 2" достроят и сдадут в эксплуатацию.
Официальный представитель фракции бундестага "Альтернатива для Германии" по энергетике депутат Штеффен Котре назвал письмо американских сенаторов "прямым вмешательством в суверенные дела Германии".
"Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности газовой политики Германии и Европы", — добавил он.
Пардаментарий призвал дать "немедленный и прямой ответ" на угрозы американских коллег.
"Эти инициаторы (письма. — Прим. ред.) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС, в частности в Германию", — заявил он РИА Новости.
Он призвал европейцев к единству, так как это, уверен депутат, покажет, насколько дееспособен Евросоюз.
С Котре согласился его коллега, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Он призвал дать "адекватный ответ на наглость" американцев и подчеркнул, что союзники так не поступают.
"Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого", — заявил Гердт РИА Новости.
Ранее газета Handellsblatt сообщила о письме трех американских сенаторов руководству Fährhafen Sassnitz GmbH с угрозой "финансового уничтожения", если компания продолжит работать над проектом газопровода.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"