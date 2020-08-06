В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские и немецкие парламентарии возмутились из-за заявления американских сенаторов, пригрозивших порту в городе Засниц в Германии санкциями из-за "Северного потока — 2".

Так, член Совфеда Сергей Цеков заявил RT , что американских политиков охватила мания величия.

"Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что кого-то в Германии угрозы американцев могут напугать, но выразил надежду, что немецкое общество отвергнет такие заявления.

Кроме того, уверен Цеков, США не достигнут своей цели, а "Северный поток — 2" достроят и сдадут в эксплуатацию.

Официальный представитель фракции бундестага "Альтернатива для Германии" по энергетике депутат Штеффен Котре назвал письмо американских сенаторов "прямым вмешательством в суверенные дела Германии".

"Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности газовой политики Германии и Европы", — добавил он.

Пардаментарий призвал дать "немедленный и прямой ответ" на угрозы американских коллег.

"Эти инициаторы (письма. — Прим. ред.) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС, в частности в Германию", — заявил он РИА Новости.

Он призвал европейцев к единству, так как это, уверен депутат, покажет, насколько дееспособен Евросоюз.

С Котре согласился его коллега, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Он призвал дать "адекватный ответ на наглость" американцев и подчеркнул, что союзники так не поступают.

"Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого", — заявил Гердт РИА Новости.

Ранее газета Handellsblatt сообщила о письме трех американских сенаторов руководству Fährhafen Sassnitz GmbH с угрозой "финансового уничтожения", если компания продолжит работать над проектом газопровода.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию

Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия , правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва Латвия , Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США , планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.

В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.