Лукашенко о жизни без президентства: "А что делать с утра?"

"Видимо, нет, во-первых, я ленивый в этом плане. Я не люблю писать. Я думал об этом, но, возможно, я свою точку зрения изменю, когда мне нечего будет делать и что-то буду царапать, но, скорее всего, я тезисы буду набрасывать и кого-то попрошу, чтобы они написали", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, намерен ли он написать мемуары.