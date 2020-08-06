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Лукашенко о жизни без президентства: "А что делать с утра?"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что быть президентом - это образ жизни, другого он себе не представляет, но мемуары писать не будет - ленивый. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:01
интервью александра лукашенко
президентская кампания в белоруссии
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:0:2595:1461_1400x0_80_0_0_22b79b873682dcae98c2edcde652a540.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, президентская кампания в белоруссии, дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко о жизни без президентства: "А что делать с утра?"

20:49 06.08.2020 (обновлено: 21:01 06.08.2020)
2092
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что быть президентом - это образ жизни, другого он себе не представляет, но мемуары писать не будет - ленивый.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
"Нет. Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, поверьте, это "белка в колесе". Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но я в этой жизни все время, это уже мой образ жизни. Поэтому я думал над этим. Я даже не представляю. Ну хорошо, я не президент. А что делать с утра? Я даже этого не представляю. Ну представьте, вся моя жизнь в этом, вся сознательная жизнь с 38 лет", - заявил Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, отвечая на вопрос, не хочется ли ему все бросить и пожить для себя. Видео опубликовано в четверг на канале журналиста в YouTubе.
При этом он сказал, что, скорее всего, не будет писать мемуары.
"Видимо, нет, во-первых, я ленивый в этом плане. Я не люблю писать. Я думал об этом, но, возможно, я свою точку зрения изменю, когда мне нечего будет делать и что-то буду царапать, но, скорее всего, я тезисы буду набрасывать и кого-то попрошу, чтобы они написали", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, намерен ли он написать мемуары.
"Но специально издать книжонку и деньги получать - нет", - добавил он.
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Интервью Александра ЛукашенкоПрезидентская кампания в БелоруссииДмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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