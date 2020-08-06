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"Могу и полведра". Лукашенко назвал два случая, в которых выпивает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может выпить полведра, но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:40
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
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Вот это ближе ему чем страной управлять..
12
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, белоруссия

"Могу и полведра". Лукашенко назвал два случая, в которых выпивает

20:40 06.08.2020
12575
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может выпить полведра, но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин.
"Полведра могу выпить, но потом могут похоронить… Я пью исключительно в двух случаях: а) когда собираются президенты. У меня есть, я его называю "мой лучший друг-провокатор" – это Нурсултан Назарбаев. Он садится и знает, что я выпить не могу, как там члены политбюро, наливает: "Ну что Саш, понемножку?", - сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному в четверг.
По его словам, он также может выпить в женской компании.
"Не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент. Женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что трезвенник?" - объяснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Интервью Александра ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Вот это ближе ему чем страной управлять..
6 августа, 20:43
Андрей Дашков
1010001
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