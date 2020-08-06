В Узбекистане экзамены в вузы проведут на стадионах

ТАШКЕНТ, 6 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам провести вступительные экзамены в вузы страны в этом году на стадионах из-за распространения коронавируса COVID-19 , сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта. Уже на следующий день на преждевременные каникулы ушли все образовательные учреждения, были закрыты детские сады. В апреле власти приняли решение завершить учебный год в школах в дистанционном режиме. К четвергу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 28 069, скончались 173 пациента, 18 783 выздоровели. Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа.

По данным пресс-службы, Мирзиеев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема и подготовки к 2020/2021 учебному году в вузах страны. "Дано поручение организовать тестовые испытания в центральных стадионах Ташкента и регионов", - говорится в сообщении по итогам совещания. Перед ответственными министерствами и ведомствами поставлена задача тщательной подготовки спортивных арен к проведению тестовых испытаний, информированию абитуриентов об их дислокации.

Мирзиеев подчеркнул, что время проведения экзаменов будет определено после заключения министерства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы страны, отметили в пресс-службе. По расчетам, при условии проведения экзаменов дважды в день, весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12-14 дней. Традиционно вступительные экзамены в вузы в Узбекистане проводились 1 августа.

В этом году число абитуриентов, поступающих в 91 вуз Узбекистана, увеличилось на 39% по сравнению с 2019 годом до 1,484 миллиона человек, на одно студенческое место претендует более 10 поступающих. Ранее Государственный центра тестирования Узбекистана сообщал, что в этом году тесты на поступление пройдут только по двум предметам вместо пяти из-за распространения COVID-19, итоговые экзамены и защита дипломов состоялись дистанционно.

Власти Узбекистана условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.