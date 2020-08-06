Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.
"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают... над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное", - заявил Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео которого обнародовано в четверг на канале журналиста в Youtube, отвечая на вопрос, выдаст ли Белоруссия Украине этих людей.
"Это не просто обидно. Это недопустимо и отвратительно. Особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей", - сказал Лукашенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.