Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", — сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона ".

Глава государства выразил надежду, что дружба останется, даже несмотря на сложные в последнее время отношения между странами.

"Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", — сказал Лукашенко.

"Давить бесполезно"

Вместе с тем он отметил, что Путин никогда не угрожал ему и не пытался надавить, так как понимает, что это "бесполезно".

В частности, белорусский лидер опроверг сообщения, что Путин предлагал ему деньги за признание Южной Осетии Абхазии . По его словам, цена вопроса была гораздо выше.

Он также сказал, что у него никогда не было проблем с поддержкой Абхазии и Южной Осетии, хотя он "преданный сторонник целостности любого государства и Грузии".

Об отношениях между странами

Говоря об отношениях между странами, Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой". По его словам, Украина Прибалтика не поддерживают Москву , а Белоруссию сложно назвать пророссийской.

"Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что будет защищать Белоруссию всеми способами, но не начнет "стрелять первым", так как считает это глупостью и "подарком врагам".