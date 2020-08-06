https://ria.ru/20200806/1575463688.html
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом и хорошим другом. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:49
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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https://ria.ru/20200806/1575437941.html
павел рябышев
Пройдет время и останется спросить у младшего брата, как из классики: Что Андрий, помогли тебе твои ляхи?
10
10
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал российского коллегу Владимира Путина
старшим братом и хорошим другом.
"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", — сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона
".
Глава государства выразил надежду, что дружба останется, даже несмотря на сложные в последнее время отношения между странами.
"Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", — сказал Лукашенко.
"Давить бесполезно"
Вместе с тем он отметил, что Путин никогда не угрожал ему и не пытался надавить, так как понимает, что это "бесполезно".
В частности, белорусский лидер опроверг сообщения, что Путин предлагал ему деньги за признание Южной Осетии
и Абхазии
. По его словам, цена вопроса была гораздо выше.
Он также сказал, что у него никогда не было проблем с поддержкой Абхазии и Южной Осетии, хотя он "преданный сторонник целостности любого государства и Грузии".
Об отношениях между странами
Говоря об отношениях между странами, Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой". По его словам, Украина
и Прибалтика
не поддерживают Москву
, а Белоруссию сложно назвать пророссийской.
"Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что будет защищать Белоруссию всеми способами, но не начнет "стрелять первым", так как считает это глупостью и "подарком врагам".
"Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будет исчерпаны - без сомнения", — сказал Лукашенко.