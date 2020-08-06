Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575463688.html
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом и хорошим другом. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_79adca0d1f861d3df11d1b4251559c21.jpg
https://ria.ru/20200806/1575462237.html
https://ria.ru/20200806/1575462635.html
https://ria.ru/20200806/1575437941.html
Пройдет время и останется спросить у младшего брата, как из классики: Что Андрий, помогли тебе твои ляхи?
10
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_79adca0d1f861d3df11d1b4251559c21.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_33:0:633:450_1400x0_80_0_0_ba50850b659484f972acd1202d5e9d97.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_156:0:606:450_1400x0_80_0_0_c9cdceaf365079ae9cb699ef0bf44a11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

19:49 06.08.2020 (обновлено: 20:18 06.08.2020)
5914
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом и хорошим другом.
"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", — сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
Глава государства выразил надежду, что дружба останется, даже несмотря на сложные в последнее время отношения между странами.
"Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", — сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:14
Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина

"Давить бесполезно"

Вместе с тем он отметил, что Путин никогда не угрожал ему и не пытался надавить, так как понимает, что это "бесполезно".
В частности, белорусский лидер опроверг сообщения, что Путин предлагал ему деньги за признание Южной Осетии и Абхазии. По его словам, цена вопроса была гораздо выше.
Он также сказал, что у него никогда не было проблем с поддержкой Абхазии и Южной Осетии, хотя он "преданный сторонник целостности любого государства и Грузии".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Вчера, 19:23
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Об отношениях между странами

Говоря об отношениях между странами, Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает "ошибку за ошибкой". По его словам, Украина и Прибалтика не поддерживают Москву, а Белоруссию сложно назвать пророссийской.
"Вы нас душите. Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите?" — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что будет защищать Белоруссию всеми способами, но не начнет "стрелять первым", так как считает это глупостью и "подарком врагам".
"Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будет исчерпаны - без сомнения", — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Вчера, 11:57
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
3810436
Обсудить 10
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
Популярные комментарии
Пройдет время и останется спросить у младшего брата, как из классики: Что Андрий, помогли тебе твои ляхи?
6 августа, 20:25
прпавел рябышев
810001
Рекомендуем
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Трубы для газопровода Северный поток — 2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния