Лукашенко заявил, что белорусский народ не готов к объединению с Россией

По словам Лукашенко, в Белоруссии эта идея уже не приживётся, так как говорить об этом можно было после распада Советского Союза.

"Это невозможно. Даже если бы я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, в Белоруссии это уже не возможно, это не воспримут. Народ к этому не готов, народ уже перезрел", - сказал Лукашенко.