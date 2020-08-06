https://ria.ru/20200806/1575463406.html
Лукашенко заявил, что белорусский народ не готов к объединению с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не предлагали стать спикером госдумы объединенного государства, а белорусский народ не согласится на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:39
2020-08-06T21:43
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
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в мире
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https://ria.ru/20200806/1575462237.html
pet.g6
Предлагаю закрыть лавочку со всякими скидками на нефть-газ и байками про "братский народ"
31
Игорь
В 1998г. он подписал договор о Союзном государстве, а спустя 22 года оказалось, что белорусский народ не готов, хотя он все время был президентом. Интересная история ))
27
15
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире