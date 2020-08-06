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Лукашенко заявил, что белорусский народ не готов к объединению с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не предлагали стать спикером госдумы объединенного государства, а белорусский народ не согласится на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:43
интервью александра лукашенко
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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31
В 1998г. он подписал договор о Союзном государстве, а спустя 22 года оказалось, что белорусский народ не готов, хотя он все время был президентом. Интересная история ))
27
15
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что белорусский народ не готов к объединению с Россией

19:39 06.08.2020 (обновлено: 21:43 06.08.2020)
1792
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не предлагали стать спикером госдумы объединенного государства, а белорусский народ не согласится на объединение с РФ.
"Неправда (что Путин предлагал Лукашенко пост спикера Объединенного государства - ред.)... Я завскладом не буду. Но это не главное... Я никогда бы на это не согласился.", - сказал Лукашенко в интервью в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".
По словам Лукашенко, в Белоруссии эта идея уже не приживётся, так как говорить об этом можно было после распада Советского Союза.
"Это невозможно. Даже если бы я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, в Белоруссии это уже не возможно, это не воспримут. Народ к этому не готов, народ уже перезрел", - сказал Лукашенко.
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Интервью Александра ЛукашенкоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю закрыть лавочку со всякими скидками на нефть-газ и байками про "братский народ"
6 августа, 19:49
ppet.g6
2900002
В 1998г. он подписал договор о Союзном государстве, а спустя 22 года оказалось, что белорусский народ не готов, хотя он все время был президентом. Интересная история ))
6 августа, 19:43
ИИгорь
2500002
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