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Лукашенко заявил, что они с Путиным хорошие друзья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин хорошие друзья, несмотря на перипетии в отношениях Минска и Москвы. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
дмитрий гордон
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
белоруссия
в мире
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С такой роднёй врагов не надо.....
20
11
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795456_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_424dab58c20db2b1ce2074da06e998dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, дмитрий гордон, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что они с Путиным хорошие друзья

19:02 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин хорошие друзья, несмотря на перипетии в отношениях Минска и Москвы.
"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", - сказал Лукашенко в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
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Он отметил, что несмотря на разногласия, которые иногда возникают, они остаются друзьями. "Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", - сказал Лукашенко.
Также, по словам президента Белоруссии, Путин никогда не угрожал ему.
"Никогда (не угрожал - ред)... У него никогда не было попыток на меня надавить. Он понимал, и это правда, давить на меня бесполезно", - добавил Лукашенко.
По его словам, они с Путиным не похожи.
"Мы с Путиным вообще не похожи, мы похожи только тем, что мы мужики... Мы с ним мужики со всеми вытекающими отсюда последствиями, тут мы похожи абсолютно", - сказал Лукашенко.
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Интервью Александра ЛукашенкоДмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
С такой роднёй врагов не надо.....
6 августа, 19:23
Арсений Новиков
8001011
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