Лукашенко заявил, что они с Путиным хорошие друзья

"Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба сильные личности... Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом... Я считаю, что старший брат должен всегда младшего поддерживать, и я всегда это Путину говорю", - сказал Лукашенко в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона ".

Он отметил, что несмотря на разногласия, которые иногда возникают, они остаются друзьями. "Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга", - сказал Лукашенко.

Также, по словам президента Белоруссии, Путин никогда не угрожал ему.

"Никогда (не угрожал - ред)... У него никогда не было попыток на меня надавить. Он понимал, и это правда, давить на меня бесполезно", - добавил Лукашенко.

По его словам, они с Путиным не похожи.