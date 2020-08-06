https://ria.ru/20200806/1575461450.html
Лукашенко рассказал, с кем из президентов Украины он ладил лучше всего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди президентов Украины самые теплые отношения у него были с Леонидом Кучмой. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:03
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
дмитрий гордон
александр лукашенко
леонид кучма
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575461380.html
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, дмитрий гордон, александр лукашенко, леонид кучма, белоруссия, украина, в мире