Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575461450.html
Лукашенко рассказал, с кем из президентов Украины он ладил лучше всего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди президентов Украины самые теплые отношения у него были с Леонидом Кучмой. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
дмитрий гордон
александр лукашенко
леонид кучма
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200806/1575461380.html
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_74f5a6613935fb29ae3811545d63c8ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_1f850f9007ca3c0cfb696655ff071953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, дмитрий гордон, александр лукашенко, леонид кучма, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко рассказал, с кем из президентов Украины он ладил лучше всего

19:03 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
3234
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди президентов Украины самые теплые отношения у него были с Леонидом Кучмой.
В четверг на Youtube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона было обнародовано интервью с Лукашенко. Гордон задал белорусскому лидеру вопрос, с кем из украинских президентов у него самые теплые отношения.
"Знаете, так получилось, что я со всеми был в добрых отношениях. Но самые такие теплые отношения у меня с Леонидом Даниловичем Кучмой. Потому что мы очень много времени проводили вместе, я всегда был желанным гостем у него в Крыму. Ну что тут, рядом. Я прилетел в Крым, он там сидит с Массандры привезет вино, я хоть человек, в общем-то, не пьющий, но складное вино я мог выпить крепленое. И мы сидим на берегу вдвоем абсолютно запросто, никто не скажет, что встретились два президента", - заявил Лукашенко.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце независимости в Минске
Вчера, 18:55
"Без нее Европа потеряет силу". Лукашенко назвал Меркель "волчицей"
7101139
Обсудить 0
Интервью Александра ЛукашенкоДмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоЛеонид КучмаБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Продюсер Андрей Разин
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии нейтрализовали двух бандитов и задержали еще одного
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния