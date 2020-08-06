Лукашенко рассказал, с кем из президентов Украины он ладил лучше всего

"Знаете, так получилось, что я со всеми был в добрых отношениях. Но самые такие теплые отношения у меня с Леонидом Даниловичем Кучмой. Потому что мы очень много времени проводили вместе, я всегда был желанным гостем у него в Крыму. Ну что тут, рядом. Я прилетел в Крым, он там сидит с Массандры привезет вино, я хоть человек, в общем-то, не пьющий, но складное вино я мог выпить крепленое. И мы сидим на берегу вдвоем абсолютно запросто, никто не скажет, что встретились два президента", - заявил Лукашенко.