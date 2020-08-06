В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии террористам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Сирии , арестован в Петербурге , сообщает пресс-служба городского управления СК

"В Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в содействии в участии в террористической деятельности", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 27-летний обвиняемый с августа 2018 года по март 2019 года помогал активировать боевикам из террористических организаций, воюющим в Сирии, интернет-мессенджеры с использованием сим-карт.