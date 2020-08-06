https://ria.ru/20200806/1575461301.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии террористам
Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Сирии, арестован в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:51
2020-08-06T18:56
россия
сирия
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, санкт-петербург, происшествия