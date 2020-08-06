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В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии террористам
Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Сирии, арестован в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:56
россия
сирия
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, сирия, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии террористам

18:51 06.08.2020 (обновлено: 18:56 06.08.2020)
258
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Сирии, арестован в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в содействии в участии в террористической деятельности", - сказано в сообщении.
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18 мая, 04:39
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По данным пресс-службы, 27-летний обвиняемый с августа 2018 года по март 2019 года помогал активировать боевикам из террористических организаций, воюющим в Сирии, интернет-мессенджеры с использованием сим-карт.
Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 ст. 205.5 УК РФ "Содействие в участии в террористической деятельности".
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РоссияСирияСанкт-ПетербургПроисшествия
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