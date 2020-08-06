https://ria.ru/20200806/1575461216.html
Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:48
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
александр лукашенко
виктор янукович
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
https://ria.ru/20190926/1559173089.html
Александр Перов
На/в Украине произошел майдано-неонацистский переворот и установился майдано-неонацистско-колониальный режим, принесший нищету, колониальный статус Украины, легализацию и беспредел неонацистских организаций (Азов ПС Свобода С14 Айдар и др). Без замены власти на адекватную ненацистскую (не на грантоедов Сороса ,МВФ, USAID) и денацификации этих неонацистов и всего общества, никакой нормальной жизни не будет на/в Украине.
113
Андрей
Пнул шкуру убитого льва.
51
6
донбасс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_286:0:3017:2048_1400x0_80_0_0_c50c2cb9448ab55f4d7e2730f9781361.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_401:0:2449:2048_1400x0_80_0_0_4822c3fe1e1a953b3a274a3a12c513b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, александр лукашенко, виктор янукович, в мире