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Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
александр лукашенко
виктор янукович
в мире
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На/в Украине произошел майдано-неонацистский переворот и установился майдано-неонацистско-колониальный режим, принесший нищету, колониальный статус Украины, легализацию и беспредел неонацистских организаций (Азов ПС Свобода С14 Айдар и др). Без замены власти на адекватную ненацистскую (не на грантоедов Сороса ,МВФ, USAID) и денацификации этих неонацистов и всего общества, никакой нормальной жизни не будет на/в Украине.
113
Пнул шкуру убитого льва.
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6
донбасс
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
интервью александра лукашенко, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, александр лукашенко, виктор янукович, в мире

Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе

18:48 06.08.2020 (обновлено: 20:19 06.08.2020)
177507
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Он (Янукович – ред.) не то, что убежал, он же перелетел… в Харьков, потом в Донбасс. Я считаю, что Донбасс (конфликт в Донбассе – ред.) начался оттуда. Он (Янукович – ред.) просто хотел "вот я тут сяду и никто тут, майданутые эти, меня не тронет, и мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
26 сентября 2019, 17:28
Лукашенко считает, что Янукович не был предателем Украины
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Интервью Александра ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассАлександр ЛукашенкоВиктор ЯнуковичВ мире
Популярные комментарии
На/в Украине произошел майдано-неонацистский переворот и установился майдано-неонацистско-колониальный режим, принесший нищету, колониальный статус Украины, легализацию и беспредел неонацистских организаций (Азов ПС Свобода С14 Айдар и др). Без замены власти на адекватную ненацистскую (не на грантоедов Сороса ,МВФ, USAID) и денацификации этих неонацистов и всего общества, никакой нормальной жизни не будет на/в Украине.
6 августа, 19:01
АПАлександр Перов
10800104
Пнул шкуру убитого льва.
6 августа, 19:07
Андрей
4640001
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