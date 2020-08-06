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Супруга Виктора Бута объяснила, почему он не выходит на связь
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, не может выходить на связь с семьей из-за вспышки... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:43
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нью-йорк, алла бут, виктор бут, иллинойс, сша, таиланд

Супруга Виктора Бута объяснила, почему он не выходит на связь

07:00 06.08.2020 (обновлено: 18:43 06.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, не может выходить на связь с семьей из-за вспышки коронавирусной инфекции в тюрьме, сообщила РИА Новости супруга россиянина Алла Бут.
Бут, которому разрешен один звонок в неделю родным, не звонил с 22 июля. Сотрудники российского посольства в Вашингтоне, пытавшиеся с ним связаться по просьбе семьи, также долго не могли дозвониться до тюрьмы Мэрион.
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"Российские дипломаты в Вашингтоне сообщили мне, что им, наконец, удалось дозвониться до тюрьмы и даже поговорить с Виктором, которого специально для разговора с посольством на несколько минут выпустили из камеры", - сообщила агентству Алла Бут.
"Оказалось, что Виктор не выходит на связь из-за жесткого карантина, который ввели в тюрьме в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди заключенных и персонала. Теперь заключенных вообще не выпускают из камер, и у них нет доступа ни к свежему воздуху, ни к телефону, ни к электронной почте", - рассказала она.
По словам российских дипломатов, Виктор сообщил им, что такое положение может продлиться еще около двух недель, добавила жена Бута.
"При этом в камере очень жарко, в течение дня (плюс) 37-38 градусов, кондиционера нет. Виктор попросил дипломатов передать мне, что у него все в порядке, но я все равно волнуюсь за него, за то, как он переносит жару, ведь ему приходится сидеть в этой печке сутками уже больше двух недель", - сказала она.
"Виктор еще сказал сотрудникам посольства, что, наконец, впервые за несколько месяцев получил почту, так что у него хоть есть теперь русские газеты и журналы", - отметила Алла Бут.
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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в тюрьме Мэрион в середине июля, когда туда перевели на карантин заключенных из других федеральных тюрем США, в которых уже было много больных. До этого в Мэрионе не было ни одного случая заражения.
В письме одному из друзей, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 23 июля Бут написал, что в тюрьме сначала заболели три человека, а к моменту написания письма уже было 36 больных, двое из них в тяжелом состоянии, которые, по словам россиянина, "боролись за жизнь".
На 5 августа, по данным интернет-сайта Бюро тюрем США, в тюрьме Мэрион, штат Иллинойс, зарегистрировано 84 заболевших коронавирусной инфекцией среди заключенных и четыре заболевших сотрудника тюрьмы. Один заключенный скончался от осложнений на фоне COVID-19. К 5 августа выздоровели 53 заключенных и четыре 4 сотрудника тюрьмы, сообщает сайт, данные которого обновляются раз в сутки.
"Больше 80 человек в Мэрионе – это каждый четвертый заключенный. Не знаю, как они там лечат коронавирус, если в обычное время, по опыту Виктора, в тюрьме при простудном заболевании максимум что делают, это дают заключенному таблетку аспирина", - сказала Алла Бут.
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"Сомневаюсь, что там есть аппаратура искусственной вентиляции легких и другое оборудование, необходимое для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Власти США продолжают подвергать здоровье моего мужа опасности и игнорировать существующие механизмы его передачи России, несмотря на то что наши дипломаты регулярно в общении с американской стороной поднимают вопрос о его возвращении на Родину", - добавила она.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
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Нью-ЙоркАлла БутВиктор БутИллинойсСШАТаиланд
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