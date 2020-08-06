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Религия и мировоззрение
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"Царьград" попросил прокуратуру разобраться с удалением YouTube-аккаунта
Телеканал "Царьград" и Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) направили совместное обращение к генпрокурору РФ с просьбой помочь... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:47
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"Царьград" попросил прокуратуру разобраться с удалением YouTube-аккаунта

18:40 06.08.2020 (обновлено: 18:47 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Телеканал "Царьград" и Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) направили совместное обращение к генпрокурору РФ с просьбой помочь восстановить заблокированный аккаунт "Царьграда" в YouTube и компенсировать ущерб, - текст обращения опубликован на сайте ВРНС в четверг.
Глава Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев в разговоре с РИА Новости также не исключил блокировку всего контента Google в России и санкции в отношении российских представительств компании.
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. По данным "Царьграда", официальных объяснений от видеохостинга им не поступило. Позже в Google пояснили, что блокировка связна с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".
Кроме того, был заблокирован YouTube аккаунт издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев. Также он - заместитель председателя Всемирного русского народного собора. Константин Малофеев заявлял РИА Новости, что блокировка аккаунта в YouTube произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны США, а также гибридной войны этой страны с Россией, поскольку "Царьград" - патриотическое СМИ.
"Правозащитный центр Всемирного русского народного собора совместно с телеканалом "Царьград" направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных средств массовой информации. В отношении телеканала "Царьград" и общества "Двуглавый орел" нарушены положения перечисленных нормативных актов, в связи с чем просим защитить права российских журналистов и принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных СМИ и возмещению ущерба", - говорится в сообщении.
Документ также адресован Министерству иностранных дел Российской Федерации, Роскомнадзору и Россотрудничеству.
Логотип видеохостинга YouTube
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По мнению авторов документа, блокировка аккаунтов нарушила международное и российское законодательство в сфере свободы слова, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В правозащитном центре обратили внимание на безосновательность ссылок компании Google на экспортное законодательство США при блокировке аккаунта.
"Как сообщали СМИ, причиной (блокировки – ред.) стало нарушение экспортного законодательства, но официальных объяснений от видеохостинга не поступило… На территории РФ применяются исключительно законы России и непротиворечащие им положения международных договоров. Такого типа законодательства на территории РФ как Экспортное — не существует", - подчеркнули в парозащитном центре.
Кроме того, ограничения Youtube на российские СМИ "наложены вопреки условиям существующего лицензионного соглашения и правил делового оборота", подчеркнули в организации.
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"Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что соглашение о размещении информации было заключено с одной организацией — Google LLC, а решение об удалении аккаунта принято другой — Google International. А в Условиях пользования такой возможности для прекращения предоставления услуги не предусмотрено", - сказано в документе.
Правозащитники также напомнили, что согласно 149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в сети Интернет (в том числе и Youtube) обязан хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. "Однако, данное хранение также не производится", - подытожили в правозащитном центре.
По словам главы Правозащитного центра ВРНС Романа Силантьева, на блокировку "Царьграда" российским властям "есть, чем ответить". Он привел в пример Китай, который "добился защиты своих интересов". Россия, отметил Силантьев, "тоже большой рынок и его не хотят терять".
"Теоретически возможна блокировка всего контента Google, включая YouTube, возможны санкции в отношении российских представительств этих организаций. Если с этим возникнут проблемы, это повод для корректировки законодательства. Это серьезный прецедент. Сегодня "Царьград", завтра "RT" могут отключить. Если так будет дальше происходить, я думаю, на это нужно жестко реагировать. Это все же информационный суверенитет страны", - сказал РИА Новости Силантьев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Google о блокировки аккаунтов "Царьграда" - "очередным примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что предложит МИД включить основателя Google Сергея Брина и других менеджеров и акционеров компании в список лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан России, с дальнейшим арестом их активов на территории РФ.
Логотип телеканала Царьград
30 июля, 22:33Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
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