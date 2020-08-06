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https://ria.ru/20200806/1575460533.html
Француз отсудил у певицы Зары компенсацию за позаимствованное фото
Французский фотограф Феийад де Шовен Франсуа Режи Дионис отсудил у Зарифы Мгоян, известной как певица Зара, компенсацию за нарушение авторских прав при... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:33
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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зара (зарифа мгоян), россия, шоу-бизнес, санкт-петербург

Француз отсудил у певицы Зары компенсацию за позаимствованное фото

18:33 06.08.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Зара на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Певица Зара на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Французский фотограф Феийад де Шовен Франсуа Режи Дионис отсудил у Зарифы Мгоян, известной как певица Зара, компенсацию за нарушение авторских прав при публикации фотографии на сайтах певицы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к певице Заре. Суд взыскал с Моян компенсацию за нарушение авторского права на фотографию в размере 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Дионис обнаружил снимок, который он делал для Cosmopolitan, на сайтах Зары, в ее клипе "С понедельника" и на рекламной афише.
Фотограф подал иск, попросив взыскать с певицы 1,6 миллиона рублей компенсации за нарушение авторского права и моральную компенсацию 100 тысяч рублей.
Певица Полина Гагарина
16 октября 2019, 12:19
Тверской суд Москвы рассмотрит иск против Гагариной о защите авторских прав
2593106
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КультураЗара (Зарифа Мгоян)РоссияШоу-бизнесСанкт-Петербург
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