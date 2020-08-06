Француз отсудил у певицы Зары компенсацию за позаимствованное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Французский фотограф Феийад де Шовен Франсуа Режи Дионис отсудил у Зарифы Мгоян, известной как певица Зара, компенсацию за нарушение авторских прав при публикации фотографии на сайтах певицы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к певице Заре. Суд взыскал с Моян компенсацию за нарушение авторского права на фотографию в размере 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Дионис обнаружил снимок, который он делал для Cosmopolitan, на сайтах Зары, в ее клипе "С понедельника" и на рекламной афише.
Фотограф подал иск, попросив взыскать с певицы 1,6 миллиона рублей компенсации за нарушение авторского права и моральную компенсацию 100 тысяч рублей.
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