Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым

Как заявил белорусский лидер, он "воевал бы за полуостров".

"Там бы тысячи человек легли", — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Крым уже не вернется в состав Украины. По словам президента, этого точно не случится "на его веку".

Белорусский лидер отметил, что у Киева не было "ни власти, ни желания" защищать полуостров. По его словам, Украина "безалаберно и бестолково" отнеслась к Крыму.