Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575460052.html
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:02
интервью александра лукашенко
россия
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200728/1575071799.html
Лука для нас никто. Жаль что из за него страдают белорусы.
222
Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться...вся суть Лукашенко...
220
120
россия
белоруссия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_75:0:2806:2048_1400x0_80_0_0_aa9c8291d755814b6358df5ea03a63bb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_416:0:2464:2048_1400x0_80_0_0_2d6e217411b9d414c93b6a3d214d48db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко, россия, дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, в мире

Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым

19:04 06.08.2020 (обновлено: 22:02 06.08.2020)
40713
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Как заявил белорусский лидер, он "воевал бы за полуостров".
"Там бы тысячи человек легли", — сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что Крым уже не вернется в состав Украины. По словам президента, этого точно не случится "на его веку".
Белорусский лидер отметил, что у Киева не было "ни власти, ни желания" защищать полуостров. По его словам, Украина "безалаберно и бестолково" отнеслась к Крыму.
Президент Белоруссии также высказался и о своих корнях, которые, по его словам, зарыты "между Киевом и Черниговом".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
28 июля, 21:19
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
74100161296434
Обсудить 120
Интервью Александра ЛукашенкоРоссияДмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Лука для нас никто. Жаль что из за него страдают белорусы.
6 августа, 19:08
Ю.Юрий .
151001070
Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться...вся суть Лукашенко...
6 августа, 19:15
Александр Белой
143701069
Рекомендуем
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Женщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме
Только преодолев травму Хиросимы, Япония договорится с Россией по Курилам
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Ингушетии нейтрализовали двух бандитов и задержали еще одного
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Лента новостейМолния