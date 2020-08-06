https://ria.ru/20200806/1575460052.html
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему Крыма в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:04
2020-08-06T22:02
интервью александра лукашенко
россия
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575071799.html
Юрий .
Лука для нас никто. Жаль что из за него страдают белорусы.
222
Александр Белой
Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться...вся суть Лукашенко...
220
120
россия
белоруссия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, в мире